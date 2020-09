Cafiero cruzó a Bullrich tras el pedido de informe por su declaración jurada: "Es deshonesta hasta en 280 caracteres"

El jefe de Gabinete pidió dejar "de hacer política en formato de trolls y noticias falsas (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, decidió responderle este sábado en duros términos a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas publicó una carta en la que le solicitaba que ratifique o rectifique los datos de una declaración jurada patrimonial sobre un presunto ahorro en dólares.

“Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas”, fue el primer mensaje de una cadena que Cafiero publicó después del mediodía en su cuenta de Twitter.

Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 26, 2020

“Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde”, agregó el jefe de Gabinete, quien luego, con ironía, recordó que exministros macristas admitieron tener depósitos en dólares en el exterior cuando se desempeñaban en sus cargos.

“Sus funcionarios, con Dujovne, Prat Gay y Aranguren a la cabeza, pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron. ¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?”, concluyó.

Cómo nació la polémica

La respuesta de Cafiero obedeció a lo expuesto por Bullrich en la mañana de este mismo sábado, cuando también a través de Twitter publicó la nota enviada al jefe de ministros, donde le planteaba que el motivo de su consulta se debía a que “puntualmente usted, en declaraciones públicas recientes, aseguró que no posee ahorro en dólares; pero analizando dicha 'Declaración Jurada', encontramos que posee una Caja de ahorro en Dólares, con un depósito de 992.413,99 (según su valor en pesos), contradiciendo de esta manera sus afirmaciones".

Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete.

Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí.

Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso. pic.twitter.com/lQP7bd2lpU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2020

Cafiero había afirmado en el programa A Dos Voces, por TN, que no era delito tener dólares, aunque al mismo tiempo admitió: "No es mi caso, yo no tengo. Tuve dólares, muy pocos, pero los vendí".

Frente a eso, Bullrich instaló el interrogante: "Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso". El descargo, finalmente, llegó horas después.