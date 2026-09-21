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El FMI inicia la tercera revisión del programa económico: las metas que deberá cumplir Argentina

Este lunes se inicia la labor de los equipos técnicos del FMI para la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas. La Argentina cumplió sobradamente el plan de compra de divisas y acumuló reservas.

La tercera revisión del acuerdo con el FMI inicia en la Argentina. (Foto: Gentileza FEE)

La tercera revisión del acuerdo con el FMI inicia en la Argentina. (Foto: Gentileza FEE)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia este lunes 21 de septiembre una nueva revisión del acuerdo con la Argentina, en un momento clave para las cuentas públicas y las reservas. La misión técnica, encabezada por Joyce Wong, por primera vez a la cabeza del equipo de funcionarios del FMI, analizará el cumplimiento de las metas comprometidas por el Gobierno para 2026 y el avance del programa económico.

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Uno de los principales puntos de discusión será el frente fiscal. El programa establece para este año una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. El Gobierno no alcanzó el objetivo correspondiente al primer semestre, por lo que los técnicos del organismo evaluarán la evolución de los ingresos, el gasto público, la recaudación y el impacto de las modificaciones impositivas. Las cuentas del Gobierno marcan una recuperación tendientes a lograr ese objetivo: en el mes de agosto, el superávit primario llegó al 1,1%.

Joyce Wong, la funcionaria que encabeza la misión del FMI en la Argentina. (Foto: Gentileza Filo.News)

Joyce Wong, la funcionaria que encabeza la misión del FMI en la Argentina. (Foto: Gentileza Filo.News)

El otro eje central serán las reservas internacionales. La Argentina ya superó la meta anual de compras de divisas de US$10.000 millones, aunque el FMI analizará también la evolución de las reservas netas bajo la metodología establecida en el acuerdo. Compró 14.000 millones de dólares, pero no todas fueron a parar al incremento de ese rubro, ya que debieron usarse para diferentes cuestiones, entre ellas el propio pago de compromisos externos.

El calendario agrega presión: el viernes 25 de septiembre vence un pago con el FMI de aproximadamente US$803 millones. A su vez, si la revisión concluye favorablemente y luego es aprobada por el Directorio Ejecutivo, el país podría acceder a un nuevo desembolso cercano a US$900 millones, por lo que el pago del 25 no será ningún inconveniente.

La misión arranca este lunes. Justo el día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Nueva York acompañando al presidente Javier Milei para su discurso en las Naciones Unidas.

FMI: tercera revisión y pago de una cuota

La misión de los técnicos comienza este lunes y el jueves, se deben pagar unos 803 millones de dólares al FMI por el vencimiento de un pago programado. Pero una cosa no implica una condición de la otra. Las misiones técnicas revisan los objetivos planteados: superávit primario, superávit fiscal, acumulación de reservas, ejecución de compromisos ( como la reforma laboral), etc. Con los datos recogidos en Buenos Aires, el equipo técnico elabora un informe que pone a consideración del "board" del FMI. Con la propia Kirstalina Georgieva, son los que tienen la última palabra para la aprobación: Si como se descuenta, es positivo, se pueden destrabar fondos por unos 9.00 millones de dólares. Pero eso lleva tiempo y el jueves, está ese vencimiento de 803 millones de dólares. El equipo económico dice que el dinero está sobradamente asegurado para el pago.

Encabezada por Joyce Wong, es la nueva responsable del organismo para el caso argentino y el análisis tendrá como principal foco las cuentas fiscales, aunque también incorporará la evolución de la actividad económica.

El BCRA aumentó las reservas en dólares desde la segunda revisión del plan con el FMI. (Foto: Gentileza cuenta de X deDEN)

El BCRA aumentó las reservas en dólares desde la segunda revisión del plan con el FMI. (Foto: Gentileza cuenta de X deDEN)

La meta fiscal, uno de los principales puntos de discusión

El frente fiscal será uno de los temas centrales de las conversaciones. Durante el primer semestre, el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, mientras que el programa con el FMI establece una meta anual de 1,4% del PBI.

La caída de la recaudación durante 2026 representa una dificultad adicional para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, el Gobierno adoptó algunas medidas que buscan poder sostener los ingresos durante los próximos meses.

Entre ellas aparece la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo costo fiscal anual está estimado en 0,3% del PBI. También se menciona la eliminación de una operatoria que permitía a pequeñas y medianas empresas evitar el pago del impuesto al cheque. Este tema de la postergación de la entrada en vigencia de la ley laboral y sus derivados, como el FAL, es uno de los motivos por los que averiguarán los técnicos del FMI.

Reservas: el Gobierno llega con una meta sobrecumplida

En el frente cambiario, la situación presenta otro dato relevante. El Banco Central ya sobrecumplió la meta de acumulación de reservas de US$10.000 millones establecida para todo 2026.

Aunque las compras de divisas continúan a un ritmo menor, este resultado representa uno de los elementos favorables que el Gobierno llevará a la mesa de negociación con el organismo. A esto se suma la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta que el FMI había mencionado como parte de las medidas destinadas a reducir los costos de cumplimiento tributario.

El vencimiento del 25 de septiembre

La revisión también estará atravesada por el calendario de pagos. El viernes 25 de septiembre la Argentina deberá afrontar un vencimiento con el FMI de US$803 millones.

En paralelo, el programa contempla el envío de 636 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$900 millones, una vez cumplidas las condiciones correspondientes de la revisión.

Después del vencimiento de septiembre, quedarán otros compromisos con el organismo: aproximadamente US$840 millones a principios de noviembre y otros US$344 millones en diciembre.

En pocas palabras

  • Revisión del FMI: Inicia la tercera evaluación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
  • Cumplimiento de metas: Argentina superó la meta de compra de divisas y busca cumplir objetivos fiscales.
  • Próximos pasos: Se analizan subsidios y reforma laboral, con un pago al FMI el 25 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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