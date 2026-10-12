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Luis Caputo
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Negociaciones con el FMI

Caputo llega a Tailandia para participar de la asamblea del FMI y avanzar en la tercera revisión del acuerdo

El ministro de Economía participará de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. Buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones, mientras el organismo evalúa las metas fiscales.

El ministro de Economía participará de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. (Foto: archivo)

El ministro de Economía participará de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. (Foto: archivo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, para participar de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se desarrolla del 12 al 18 de octubre. Durante su visita, buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo con el organismo y destrabar un desembolso de US$ 860 millones.

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El funcionario viajará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, será parte de la comitiva. (Foto: archivo)

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, será parte de la comitiva. (Foto: archivo)

Las reuniones de Caputo con las autoridades financieras internacionales

Uno de los principales encuentros de la agenda será con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en el marco de las negociaciones por la tercera revisión del programa de financiamiento por US$ 20.000 millones que el Gobierno acordó con el organismo.

Además, Caputo mantendrá reuniones con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, e Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Caputo también se reunirá con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Foto: archivo)

Caputo también se reunirá con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Foto: archivo)

La agenda también incluye la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

El ministro será orador en un panel del Banco Mundial titulado “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”. También participará de un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica internacional.

Por otra parte, Caputo y Daza se reunirán con otros funcionarios latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Las metas fiscales que deberá evaluar el FMI

La tercera revisión contempla los resultados económicos correspondientes al cierre del segundo trimestre. Entre los principales puntos de análisis figuran el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

El programa establece una meta anual de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 estiman que el resultado primario de 2026 alcanzará el 1,5% del PBI y que el resultado financiero será positivo en un 0,2%.

El FMI considera clave fortalecer las reservas del Banco Central para reducir la vulnerabilidad externa y afrontar posibles shocks económicos y financieros. (Foto: archivo)

El FMI considera clave fortalecer las reservas del Banco Central para reducir la vulnerabilidad externa y afrontar posibles shocks económicos y financieros. (Foto: archivo)

Estas previsiones conviven con las dificultades registradas durante el primer semestre, cuando el Gobierno no alcanzó el objetivo fiscal previsto para ese período. Entre los factores que incidieron se encuentran la evolución de la recaudación, las reducciones de distintos impuestos y las modificaciones en el calendario de algunos ingresos tributarios.

Las reservas del Banco Central, otro eje de la revisión

La acumulación de reservas será otra de las prioridades dentro de las conversaciones con el Fondo. Según los datos consignados en el texto original, el Banco Central compró cerca de US$ 15.000 millones en lo que va del año y ya superó el objetivo anual de adquisición de divisas establecido en el programa.

Sin embargo, para evaluar el cumplimiento de las metas, el FMI no considera únicamente el volumen bruto de dólares comprados en el mercado, sino también la evolución de las reservas netas computables de acuerdo con la metodología acordada.

El organismo considera que la recomposición de los activos del BCRA es una prioridad para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar la capacidad de la Argentina para afrontar eventuales shocks económicos y financieros.

En pocas palabras

  • Caputo en Tailandia: El ministro de Economía asiste a la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.
  • Revisión del acuerdo: Buscará avanzar en la tercera revisión del programa de financiamiento por US$20.000 millones.
  • Metas fiscales y reservas: Se evaluarán el resultado fiscal del segundo trimestre y la acumulación de reservas del Banco Central.
Resumen generado por Thinkindot AI
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