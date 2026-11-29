La auditoría también puso bajo la lupa las operaciones de cobertura financiera que arrojaron pérdidas por 1.023 millones de dólares. El Banco Central defendió esas operaciones como una herramienta para proteger las reservas frente a una eventual caída del precio internacional del oro, que, durante el período analizado, registró una fuerte apreciación.

La AGN aprobó un informe que confirmó el traslado de 1.000 lingotes al Banco de Inglaterra. (Foto: archivo)

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, recomendó la repatriación del metal. La controversia, que hasta ahora había girado fundamentalmente en torno a los riesgos financieros y jurídicos de la operación, adquirió una dimensión geopolítica adicional con la confirmación de que el destino de los lingotes fue Londres.

“Si está en Suiza está más seguro. Si está en Londres, que es una plaza también segura, que tiene reconocimiento e inmunidad, pero la Argentina tiene un conflicto territorial, de disputa territorial, y entonces parece como muy imprudente, por lo menos muy imprudente, haberlo mandado a Londres”, señaló, Olmos al ser consultado por A24.com.

Este sábado, las malas noticias para el Gobierno llegaron desde Alemania. Por 18 votos contra 3, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazó las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Detrás del emprendimiento están la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que buscan avanzar hacia la explotación comercial de uno de los principales yacimientos de hidrocarburos identificados en la zona.

La apuesta argentina había sido llevar la controversia al terreno del derecho internacional del mar, procurando separar la histórica disputa de soberanía de las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de los recursos naturales y la protección del ambiente marino.

Los jueces entendieron, sin embargo, que no existían elementos suficientes para establecer, en esta instancia preliminar, la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia.

El pronunciamiento fue celebrado por Londres. Aunque no resuelve la cuestión de fondo ni supone un reconocimiento de la soberanía británica sobre el archipiélago, constituye un revés para la pretensión argentina de paralizar el proyecto petrolero.

Tras conocerse el fallo, el gobierno de Javier Milei anunció que continuará con el procedimiento para constituir un tribunal arbitral en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La intención oficial es insistir por esa vía con el reclamo argentino, sin descartar una nueva presentación de medidas cautelares.

Por otro lado, Gerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, sostuvo que “era un fallo anunciado porque la estrategia judicial que llevó adelante el país fue equivocada; la defensa de los recursos del Atlántico Sur requiere una política integral y sostenida, y no presentaciones aisladas cuando el cronograma de perforación ya está en marcha”.

El Gobierno avanzará con procedimientos sancionatorios

La estrategia de la Casa Rosada no se agotará en los tribunales internacionales. El Gobierno también anunció que avanzará con procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra las empresas petroleras, sus directivos y otros actores involucrados en la explotación de los recursos naturales de las islas.

En el radar de las autoridades argentinas hay alrededor de 60 empresas y personas vinculadas con los emprendimientos. Este sábado se confirmó el inicio de procedimientos contra cinco de ellas.

En paralelo, Milei buscará acelerar en el Congreso el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende ampliar las herramientas legales para sancionar a quienes participen de actividades económicas en el área disputada sin autorización argentina.

La batalla judicial es también una carrera contra el tiempo. Durante las audiencias en Hamburgo, el Reino Unido se comprometió a que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción de petróleo no se iniciará antes de marzo de 2028.

Esos plazos le otorgan a la Argentina un margen para intentar conseguir un nuevo pronunciamiento internacional antes de que las petroleras comiencen las perforaciones.