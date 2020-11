Carla Vizzotti: "Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza"

Romina Manguel entrevistó a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, blanqueó en una entrevista con Romina Manguel en A24 que el Gobierno evalúa la posibilidad de utilizar a influencers para que la sociedad argentina tenga más confianza en las vacunas experimentales para combatir el coronavirus. "Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza", afirmó.

"En ningún momento dijimos que la vacuna iba a ser obligatoria, porque la vacuna rusa no es una de calendario", sostuvo Vizzotti y remarcó que desde el Gobierno esperan que sean muchos los que decidan aplicársela.

🚨 [#VizzottiEnRM] 🗣️ "En ningún momento dijimos que la vacuna rusa iba a ser obligatoria. Desde el Ministerio de Salud apostamos a generar confianza" @carlavizzotti

En #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/IaFrJ0vlnl — A24.com (@A24COM) November 9, 2020

Además, Vizzotti explicó que una de las facetas de las varias negociaciones que tienen con los laboratorios que desarrollan la vacuna tiene que ver con las cláusulas de riesgo. "Hoy tenemos ofertas de todos los laboratorios de vacunas candidata, los contratos se firman a riesgo para comprarla en caso de que sea segura", agregó.

Consultada por que su viaje a Rusia, la funcionaria negó que haya sido secreto y confirmó que fue una orden del presidente Alberto Fernández, motivada por la falta de representantes rusos en Argentina. En medio de la discusión sobre si es seguro o no aplicarse una vacuna experimental, respondió: "Yo me daría la vacuna rusa, la de Oxford, la china, todas".

"Falta determinar si la vacuna previene la enfermedad. Por eso con la fase 3 vamos a saber cuál es más efectiva", afirmó la funcionaria y detalló que la vacuna rusa "es una de las más avanzadas".

Durante la entrevista, Vizzotti defendió la gestión que encabeza Ginés González García y resaltó: "No somos el peor país del mundo en la gestión de la enfermedad. En Argentina no se priorizó la economía por la salud. No hay un día en el que no me haga autocrítica".

Respecto a los reclamos por las demoras en la presentación del proyecto de ley para el aborto legal, seguro y gratuito, recordó que "el aborto estaba en la agenda del Ministerio".