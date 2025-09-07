Carlos Bianco celebró el 46,93% de Fuerza Patria y afirmó: "Estamos ganamos en seis de las ocho secciones"

El cierre de los comicios

Sobre el cierre de los comicios, Bianco había manifestado que "se pudo votar con total paz y tranquilidad en toda la provincia de Buenos Aires". En lo que fue el primer mensaje oficial una vez que concluyó la votación, destacó que por primera vez en la historia de la democracia una provincia realizó por sí sola la tarea de la organización, fiscalización y seguridad del comicio. "Nunca antes había pasado en una elección con más de 14 millones de votantes", expresó.

Otra de las expectativas de la jornada - más allá de los resultados para cada fuerza política- era conocer la cantidad de participación de los ciudadanos. Pese a que en nuestro país el voto es obligatorio -no solo un derecho- en las últimas elecciones en otros distritos los niveles fueron de los más bajos desde la recuperación democrática en 1983.

Al respecto, el ministro Bianco dijo: "Con gran alegría llevamos adelante en solitario todo el proceso de votación, sin grandes inconvenientes y sin incidentes".

En esta elección, para cargos legislativos a nivel comunal y provincial, hubo 14.376.592 electores habilitados. Entre los cargos más importantes aparecen 46 diputados y 23 senadores provinciales, en la renovación por mitades del Poder Legislativo bonaerense. El 70% de los votantes se concentra en dos secciones: la Primera y la Tercera.