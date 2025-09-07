En vivo Radio La Red
Política
Carlos Bianco
Elecciones
ELECCIONES BONAERENSES

Carlos Bianco celebró el 46,93% de Fuerza Patria y afirmó: "Estamos ganamos en seis de las ocho secciones"

El ministro de Gobierno bonaerense destacó que la fuerza oficialista alcanzó un 46,93% en las elecciones provinciales y que se impone, por el momento, en 99 de los 135 municipios.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó que Fuerza Patria obtuvo un "resultado contundente" al obtener un 46,93% en las elecciones provinciales y remarcó que se encuentra "ganando en seis de las ocho secciones" electorales de ese territorio.

Leé también Bianco aseguró que se pudo votar con "tranquilidad" y adelantó a qué hora se conocerán los resultados
El ministro de Gobierno bonaerense dijo que los resultados comenzarán a conocerse oficialmente desde las 21 horas. (Foto: Captura de TV)

"Nuestra fuerza política, más allá de este resultado contundente está ganando en seis de las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires y en 99 municipios de los 135 que tiene la provincia", destacó Bianco en una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Cómputos.

Además, remarcó que un "62,33%" de los bonaerenses que figuraban en el padrón fueron a votar, lo que representó, dijo, "un 10 por ciento más de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires" en las elecciones de ese distrito.

El funcionario detalló que en segundo lugar se encuentra LLA con "33,85%" de los votos, seguido por Somos Buenos Aires, el Frente de Izquierda y el resto de las fuerzas que se presentaron.

El cierre de los comicios

Sobre el cierre de los comicios, Bianco había manifestado que "se pudo votar con total paz y tranquilidad en toda la provincia de Buenos Aires". En lo que fue el primer mensaje oficial una vez que concluyó la votación, destacó que por primera vez en la historia de la democracia una provincia realizó por sí sola la tarea de la organización, fiscalización y seguridad del comicio. "Nunca antes había pasado en una elección con más de 14 millones de votantes", expresó.

Otra de las expectativas de la jornada - más allá de los resultados para cada fuerza política- era conocer la cantidad de participación de los ciudadanos. Pese a que en nuestro país el voto es obligatorio -no solo un derecho- en las últimas elecciones en otros distritos los niveles fueron de los más bajos desde la recuperación democrática en 1983.

Al respecto, el ministro Bianco dijo: "Con gran alegría llevamos adelante en solitario todo el proceso de votación, sin grandes inconvenientes y sin incidentes".

En esta elección, para cargos legislativos a nivel comunal y provincial, hubo 14.376.592 electores habilitados. Entre los cargos más importantes aparecen 46 diputados y 23 senadores provinciales, en la renovación por mitades del Poder Legislativo bonaerense. El 70% de los votantes se concentra en dos secciones: la Primera y la Tercera.

