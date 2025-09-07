En vivo Radio La Red
Bianco aseguró que se pudo votar con "tranquilidad" y adelantó a qué hora se conocerán los resultados

El ministro de Gobierno fue la primera voz oficial al término del horario de votación. La participación ciudadana y los resultados obtenidos por cada fuerza política tendrán una proyección nacional indudable en las elecciones de octubre.

El ministro de Gobierno bonaerense dijo que los resultados comenzarán a conocerse oficialmente desde las 21 horas. (Foto: Captura de TV)

Minutos después del cierre de los comicios, Carlos Bianco, el ministro de gobierno bonaerense, aseguró que "se pudo votar con total paz y tranquilidad en toda la provincia de Buenos Aires". En lo que fue el primer mensaje oficial una vez que concluyó la votación, destacó que por primera vez en la historia de la democracia una provincia realizó por sí sola la tarea de la organización, fiscalización y seguridad del comicio. "Nunca antes había pasado en una elección con más de 14 millones de votantes", expresó.

Qué hay detrás de los cruces entre Provincia y Nación por la seguridad de Milei en el acto el cierre de campaña
Duras acusaciones entre Javier Milei y Axel Kicillof por  la seguridad en los actos de cierre de campaña (Foto: archivo).

Otra de las expectativas de la jornada - más allá de los resultados para cada fuerza política- era conocer la cantidad de participación de los ciudadanos. Pese a que en nuestro país el voto es obligatorio -no solo un derecho- en las últimas elecciones en otros distritos los niveles fueron de los más bajos desde la recuperación democrática en 1983.

Al respecto, el ministro Bianco dijo: "Con gran alegría llevamos adelante en solitario todo el proceso de votación, sin grandes inconvenientes y sin incidentes".

En esta elección, para cargos legislativos a nivel comunal y provincial, hubo 14.376.592 electores habilitados. Entre los cargos más importantes aparecen 46 diputados y 23 senadores provinciales, en la renovación por mitades del Poder Legislativo bonaerense. El 70% de los votantes se concentra en dos secciones: la Primera y la Tercera.

