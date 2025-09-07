Bianco aseguró que se pudo votar con "tranquilidad" y adelantó a qué hora se conocerán los resultados

Minutos después del cierre de los comicios, Carlos Bianco, el ministro de gobierno bonaerense, aseguró que "se pudo votar con total paz y tranquilidad en toda la provincia de Buenos Aires". En lo que fue el primer mensaje oficial una vez que concluyó la votación, destacó que por primera vez en la historia de la democracia una provincia realizó por sí sola la tarea de la organización, fiscalización y seguridad del comicio. "Nunca antes había pasado en una elección con más de 14 millones de votantes", expresó.