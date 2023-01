Carlos Maslatón denunció que Javier Milei le prohibió competir en las PASO y estalló la interna

En un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, Maslatón expresó: "A traves de inequívocas declaraciones públicas en las ultimas horas, Karina Milei y Javier Milei anunciaron que en La Libertad Avanza (LLA) no se admiten elecciones PASO para dirimir las candidaturas de este año. Dispusieron adicionalmente que yo debia retirarme del Movimiento y competir por afuera con lista propia. Confirmaron de este modo que LLA es de su propiedad y que no se practica democracia interna sino dictadura institucionalizada por ellos en contradicción totalc on los principios del liberalismo".