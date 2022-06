Carlos Maslatón desafió a Javier Milei a unas PASO "libertarias" en 2023: el real motivo de la disputa

Luego, el letrado agregó: "No agrediré a Milei en ningún debate. Él quedará bien parado. Daremos ambos una lección de democracia y libertad para toda la Confederación Argentina. Será algo nunca visto en otros sectores políticos desde 1983. Con las PASO sólo gana La Libertad Avanza".

Y concluyó: "Milei carece de autoridad para decir que yo no estoy en La Libertad Avanza. Esto es un movimiento político, se maneja con reglas de participación de la política. Los partidos y los movimientos carecen de dueños, no son empresas ni ejércitos ni tampoco la administración pública".

Qué desató la pelea entre Javier Milei y Carlos Maslatón

561695-milei-20maslaton.jpg

El estallido de la pelea entre ambos salió a la luz luego de que Maslatón lanzara recientemente duras acusaciones contra Karina Milei, la hermana y mano derecha del legislador en cada una de sus estrategias políticas.

El letrado la tildó de “dictadora barata e ignorante” y también calificó como un “traidor inflitrado” a Carlos Kikuchi, quien está encargado de organizarle la campaña.

Milei, por su parte, expresó que el abogado tiene una “posición marginal” y aseguró que es un “delirio” que intenten separarlo de su hermana. “Yo hago lo que hago porque está mi hermana conmigo, es el mayor activo que tiene la política para mí”, sostuvo.

"A veces las personas necesitan llamar la atención, o a veces tienen intenciones de destruir porque necesitan protagonismo y, si no son protagonistas, quieren romper. No sé, claramente es algo sin sentido. Pero bueno, será también porque él ocupa una posición marginal y quizás quiere otro lugar que no lo tiene”, afirmó el diputado nacional.