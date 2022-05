Carolina Losada chicaneó a Santiago Cafiero por su inglés: "¿Se lo traduzco?"

Losada, al momento de exponer sus argumentos, le salió al cruce al canciller: “Me sorprende que diga que escuchan los informes de Bachelet cuando el Gobierno siempre hizo caso omiso a los informes que hablaban de violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

La senadora de Juntos por el Cambio, en su relato, apuntó contra el canciller: “Volvió recientemente de India y me llamó la atención una declaración que hizo sobre aumentar la oferta exportable como un objetivo central de la política exterior. Hace semanas aumentaron las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en un 33%. Me resulta una contradicción. Las personas de esta industria sienten que los desincentiva totalmente”.

La chicana de Carolina Losada a Cafiero

En ese contexto, la legisladora aprovechó el momento de chicanear a Cafiero por su cuestionado pronunciamiento en inglés durante su discurso en la Expo Dubái 2022

“Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil [India insta a la Argentina a eliminar el arancel a la exportación de aceite de girasol]”, citó Losada. Y luego ironizó: “¿Se lo traduzco?”.

Cafiero, por su parte, evitó confrontar con la senadora ante un comentario que no paso desapercibido en el recinto.