Carolina Losada, sobre la inseguridad, en "La cruel verdad": "El esquema Rosario se está exportando"

"El esquema Rosario se está exportando al resto de las provincias. Argentina no tiene un plan para la inseguridad, Aníbal Fernández se pelea con Perotti, uno toma mate en su despacho y el otro duerme la siesta en Santa Fe".

"Este gobierno ya demostró ser absolutamente incapaz en absolutamente todo. Vos ves a un Alberto Fernández que no sabe que hacer, errante, que cuando habla te termina dando pena".

"En JxC trabajamos los distintos planes de todo y cada uno de lo que debe haber. No estoy de acuerdo con las peleas dentro de la interna, a mí no me gusta ese tipo de peleas en un mismo espacio".

"Estoy trabajando mucho en la unión de JxB porque creo que esa unión es lo más importante y representa la esperanza de la gente. Creo que Santa Fe necesita una verdadera revolución para solucionar los problemas. No es tiempo de pensar en candidaturas".