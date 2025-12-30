Causa Cuadernos: concluyó la lectura de acusaciones y el juicio seguirá el 3 de febrero de 2026

Según la acusación, Uberti habría tenido un rol clave en la supuesta asociación ilícita, liderada, de acuerdo a la fiscalía, por Cristina Fernández de Kirchner, al encargarse de coordinar la recaudación y la distribución de fondos entre 2003 y 2007.

A De Vido, Uberti y Aznar se les imputa coautoría en cohechos pasivos, mientras que Gerbi, Sztenberg, Barbeito, Colazzo, Marcuzzi y Marconi enfrentan cargos por cohecho activo.

el-abogado-carlos-beraldi-junto-a-su-defendida-la-expresidenta-cristina-kirchner-siguieron-de-manera-virtual-el-juicio-por-la-causa-cuadernos-foto-captura-youtube-poder-judicial-de-la-nacion-WUB77WF3RRFJLM (2) El abogado, Carlos Beraldi, junto a su defendida, la expresidenta Cristina Kirchner, siguieron de manera virtual el juicio por la causa Cuadernos.

Cruce por los tiempos de defensa

La audiencia también estuvo marcada por el reclamo de Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, quien cuestionó que cada defensa solo tenga 45 minutos para exponer sus argumentos en febrero.

La fiscal del caso, Fabiana León, respondió que “el derecho de defensa no implica exponer sin límites” y sostuvo que el tribunal tiene facultad para fijar plazos en un juicio complejo. Propuso ampliar días u horas de debate si fuera necesario y respaldó la transmisión completa del juicio como medida de transparencia.

León también advirtió que febrero tendrá muy pocas audiencias y de corta duración: se estima un máximo de 4 horas por jornada, cada martes y jueves.

Calendario del juicio en 2026

El juicio volverá el 3 de febrero con las defensas de:

Cristina Fernández de Kirchner

Julio De Vido

Roberto Baratta

Nelson Javier Álvarez

Carlos Balán

Ernesto Clarens

Continuará los días 5, 10, 12 y 24 de febrero, con el resto de los imputados. No habrá audiencias el 17 y 19.

Las sesiones serán virtuales, salvo las indagatorias, que serán presenciales. Horarios: martes 13:30 y jueves 9:00.

NWKIUMUEXJEXDN6Y32BD2QAMOY Claudio Uberti en la audiencia de hoy mientras se leía su testimonio.

Qué sostiene la acusación

La fiscalía insiste en que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral de recaudación ilegal de dinero” que involucraba a empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían pagado retornos a cambio de beneficios.

El sistema, según la acusación, tenía dos canales de recaudación, operados por funcionarios públicos. Parte del dinero habría sido entregado en:

Uruguay 1306 y Juncal 1411 (domicilio particular de los Kirchner

Residencia de Olivos

Casa de Gobierno

Y luego distribuido para otros pagos y funcionarios.

Sobre la ex presidenta, el Ministerio Público sostiene que su rol quedó acreditado en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y en declaraciones de imputados colaboradores como Ernesto Clarens y Claudio Uberti, señalándola como jefa de la organización y la única con poder de decisión sobre los fondos.