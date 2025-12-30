Causa Cuadernos: concluyó la lectura de acusaciones y el juicio seguirá el 3 de febrero de 2026
Luego de la feria judicial expondrán las defensas de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta. La fiscal pidió que se fijen más audiencias para avanzar con el proceso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 finalizó este martes la lectura de las acusaciones en la causa conocida como “Cuadernos”, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años. El juicio se retomará el 3 de febrero de 2026, a las 9 de la mañana, con el inicio de los alegatos de las defensas.
Durante la audiencia, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel escucharon el sexto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, centrado en la adjudicación irregular de contratos para corredores viales.
En su requerimiento del 12 de noviembre de 2019, Stornelli explicó que, debido a la magnitud de la maniobra investigada en torno al otorgamiento y control de obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad, se decidió separar los hechos ocurridos entre 2003 y 2007 vinculados al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). El objetivo fue esclarecer posibles intercambios ilegales durante la ejecución de concesiones viales en ese período.
Los principales acusados
Este tramo del expediente tiene como imputados a Julio De Vido, Claudio Uberti y empresarios como Miguel Marcelino Aznar, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Obdulio Ángel Barbeito, Juan Manuel Colazzo, Marcelo Marcuzzi y Miguel Ángel Marconi.
Según la acusación, Uberti habría tenido un rol clave en la supuesta asociación ilícita, liderada, de acuerdo a la fiscalía, por Cristina Fernández de Kirchner, al encargarse de coordinar la recaudación y la distribución de fondos entre 2003 y 2007.
A De Vido, Uberti y Aznar se les imputa coautoría en cohechos pasivos, mientras que Gerbi, Sztenberg, Barbeito, Colazzo, Marcuzzi y Marconi enfrentan cargos por cohecho activo.
Cruce por los tiempos de defensa
La audiencia también estuvo marcada por el reclamo de Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, quien cuestionó que cada defensa solo tenga 45 minutos para exponer sus argumentos en febrero.
La fiscal del caso, Fabiana León, respondió que “el derecho de defensa no implica exponer sin límites” y sostuvo que el tribunal tiene facultad para fijar plazos en un juicio complejo. Propuso ampliar días u horas de debate si fuera necesario y respaldó la transmisión completa del juicio como medida de transparencia.
León también advirtió que febrero tendrá muy pocas audiencias y de corta duración: se estima un máximo de 4 horas por jornada, cada martes y jueves.
Calendario del juicio en 2026
El juicio volverá el 3 de febrero con las defensas de:
Cristina Fernández de Kirchner
Julio De Vido
Roberto Baratta
Nelson Javier Álvarez
Carlos Balán
Ernesto Clarens
Continuará los días 5, 10, 12 y 24 de febrero, con el resto de los imputados. No habrá audiencias el 17 y 19.
Las sesiones serán virtuales, salvo las indagatorias, que serán presenciales. Horarios: martes 13:30 y jueves 9:00.
Qué sostiene la acusación
La fiscalía insiste en que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral de recaudación ilegal de dinero” que involucraba a empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían pagado retornos a cambio de beneficios.
El sistema, según la acusación, tenía dos canales de recaudación, operados por funcionarios públicos. Parte del dinero habría sido entregado en:
Uruguay 1306 y Juncal 1411 (domicilio particular de los Kirchner
Residencia de Olivos
Casa de Gobierno
Y luego distribuido para otros pagos y funcionarios.
Sobre la ex presidenta, el Ministerio Público sostiene que su rol quedó acreditado en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y en declaraciones de imputados colaboradores como Ernesto Clarens y Claudio Uberti, señalándola como jefa de la organización y la única con poder de decisión sobre los fondos.