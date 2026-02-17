En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Aumento
Pasajes
EN 104 LÍNEAS

Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA: cuándo costará el boleto a partir de este miércoles

La suba rige desde el 18 de febrero para 104 líneas y se aplicará en dos tramos. El ajuste acumulado será de 41,46% y se mantienen los descuentos de Tarifa Social y Red SUBE.

Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA: cuándo costará el boleto a partir de este miércoles

El Gobierno dispuso una actualización en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un incremento escalonado que comienza a regir el miércoles 18 de febrero y que alcanzará a 104 líneas que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense.

Leé también Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no circulan y qué reclaman
Cuáles son las líneas que no circulan por el paro de colectivos (Foto: archivo).

Según confirmaron desde la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo subirá 31,35% en esta primera etapa y acumulará un alza de 41,46% en marzo respecto del valor vigente. La medida había sido presentada el 9 de febrero y atravesó una instancia de participación ciudadana antes de su implementación.

A cuánto subirá el boleto

De acuerdo con el esquema tarifario oficial, el pasaje de 0 a 3 kilómetros costará $650 desde el 18 de febrero y pasará a $700 a partir del 16 de marzo. Quienes utilicen la tarjeta SUBE sin registrar pagarán valores más altos.

colectivos-amba-reintegro-visa

Desde el 18 de febrero, los tramos quedarán de la siguiente manera: de 0 a 3 km, $650; de 3 a 6 km, $724,09; de 6 a 12 km, $779,87; de 12 a 27 km, $835,71; y más de 27 km, $891,16. Con SUBE sin nominar, esos montos ascienden a $1.033,50; $1.151,30; $1.239,99; $1.328,78 y $1.416,94 respectivamente.

El 16 de marzo se aplicará el segundo tramo del ajuste. El boleto mínimo pasará a $700 y el resto de las escalas quedará en $779,78; $839,86; $899,99 y $959,71 según la distancia. En caso de usar una SUBE no registrada, los valores subirán a $1.113; $1.239,85; $1.335,38; $1.430,98 y $1.525,94.

Con estos incrementos, las tarifas de las líneas nacionales se alinearán con las de los colectivos administrados por la Ciudad y la Provincia, que se actualizan mensualmente mediante un esquema que combina inflación más un adicional del 2%.

Qué líneas incluye

La suba impacta en las líneas que atraviesan más de una jurisdicción dentro del AMBA, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197.

Qué pasa con los beneficios

El nuevo cuadro mantiene los beneficios vigentes. La Tarifa Social continuará otorgando un descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos alcanzados, mientras que la Red SUBE seguirá aplicando rebajas en combinaciones realizadas dentro de un lapso de dos horas entre colectivos, trenes y subtes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumento Pasajes colectivos AMBA boleto
Notas relacionadas
El Gobierno busca subir el boleto mínimo de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo
Marcha de la CGT: cómo funcionan los colectivos, trenes, subtes y vuelos
Con bono y aumento: el ingreso mínimo para jubilados supera los $439.000 en marzo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar