“No es una amenaza. Es una consecuencia de su actuar”, aclaró.

Y agregó: “Se ha puesto en evidencia que no solo Mola y Luciani cometieron mala praxis, sino que han mentido a la sociedad con un discurso violento. Se ha destruido por completo a la acusación fiscal que es imposible de revertir”, afirmó Dalbón en declaraciones a C5N y Crónica TV.

Dalbon cristina.jpg El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, criticó a los fiscales de la causa Vialidad. (Foto: Archivo)

Causa Vialidad: Gregorio Dalbón contra los fiscales Luciani y Mola

Según Gregorio Dalbón, el alegato presentado por Carlos Beraldi en representación de la titular del Senado fue “poner la verdad a la sociedad con pruebas” de que tanto Luciani como Mola realizaron una “mentira descarada” durante su acusación.

Además, Gregorio Dalbón dijo que “desconocían la Ley de Presupuesto” y puso reparos en que los fiscales “incluían obras que decían que no iban al Congreso” y que “no estaban peritadas”, cuando en realidad “todas” pasaban por el control parlamentario.

Sergio Mola y Diego Luciani 1.jpg Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. (Foto: Archivo)

“Directamente colocaron leyes que no existían, inventaron situaciones que no están en al causa e ingresaron en el alegato situaciones que no estaban en la prueba. Nunca vi nada igual en cuanto a la demolición que hizo el doctor Beraldi que, como un profesor de derecho, explicó a los fiscales Luciani y Mola lo que deberían hacer si quieren seguir ejerciendo la magistratura como fiscales”, señaló Dalbón.

“No sé dónde irán a vivir los fiscales Luciani y Mola, porque el papelón que están pasando va a ser imposible que no van a poder continuar con su carrera”, dijo en uno de los reportajes.

El atentado contra Cristina Kirchner

Por su parte, el magistrado sostuvo que no está “conforme” sobre las indagaciones hechas en relación al atentado contra Cristina Kirchner.

“Veo que podríamos haber acelerado muchísimo. Veo gente muy violenta en libertad”, dijo, y apuntó contra la jueza y el fiscal del caso: “Capuchetti no me va ni me viene y Rívolo es un fiscal del lawfare”.

Gregorio Dalbón desafió a la magistrada: “¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió [el ataque]?”.

Por último, Gregorio Dalbón dijo que se puede “hacer mucho más con todo esto” y enfatizó: “Medir lo que se está haciendo no está bien. Ellos no midieron lo que hicieron con Cristina. Hay que con ir con los pies para delante y llevarnos puesta la Constitución, mostrársela en la cara a la jueza Capuchetti si es que no la conoce, al fiscal Rívolo, a la Cámara y a toda la Nación. Se hizo algo muy grave”, concluyó.