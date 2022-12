Cecilia Moreau seguirá como presidenta de Diputados y apuntó contra Juntos por el Cambio: "Son caprichosos"

"Son caprichosos. Cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter, en los diarios y radios. Y cuando no les gusta, se retiran enojados", afirmó Moreau en conferencia de prensa.

Levantamiento de la sesión en Diputados

Tras media hora de demora por la falta de quórum, el encargado de dar por levantada la sesión fue el diputado Carlos Heller, quien presidió la sesión por ser el legislador de mayor edad, quien anunció que las autoridades encabezadas por Moreau continuarán en sus funciones hasta que se realice una nueva sesión.

Al terminó de la sesión, Moreau -junto con los legisladores de la bancada oficialista- ofreció una conferencia de prensa, en la que ratificó su decisión de apelar el fallo sobre el Consejo de la Magistratura.

"Mi rol como presidenta de la Cámara es garantizar la presencia de los cuatro designados en el Consejo de la Magistratura por eso tomé la decisión de apelar el fallo", indicó Moreau.

El descargo de Juntos por el Cambio por no dar el quórum

6388cb9e8774f_655.jpg

Previamente, JxC también ofreció una conferencia de prensa en Pasos Perdidos para ratificar su decisión de no dar quórum, al igual que el interbloque Federal que no se pronunció sobre la ratificación de Moreau pero pidió al oficialismo y a la oposición que debatan temas de interés de la sociedad y se pongan de acuerdo para sesionar.

"La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de extrema gravedad", protestó Negri.

"La presidenta de la Cámara decidió dejar de defender los intereses de todos los diputados para sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia", agregó.

Además el jefe del bloque de la UCR señaló que no están "dadas las condiciones para elegir autoridades con una presidenta que incurre en delitos penales como el abuso de poder".

"No puede ser que se lleven adelante las instituciones, no podemos dejarlo pasar. Que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones", finalizó Negri, en la conferencia de prensa de la cual participaron también Omar de Marchi y Silvia Lospennato, ambos del PRO.