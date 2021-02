La Ciudad oficializó el protocolo para la vuelta a las clases presenciales: cuáles son los detalles

Horacio Rodríguez Larreta y sus ministros, en conferencia por el comienzo de clases en la Ciudad. (Foto: Gobierno de la Ciudad).

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó este jueves una conferencia de prensa para dar precisiones sobre el inminente comienzo del ciclo lectivo 2021 en el territorio porteño, el próximo 17 de febrero.

"Estamos convencidos que en el 2021 los chicos tienen que volver a las aulas. Porque la virtualidad, con todo lo que nos ha ayudado, no es lo mismo. La pantalla no es lo mismo. Que los chicos puedan interactuar es irreproducible. La cantidad de chicos que no alcanzaron los contenidos fue el doble. Las aulas vacías aumentan la deserción escolar. El bienestar emocional de los chicos es importante. Y, por supuesto, para ordenar la dinámica familiar, que puedan salir a trabajar y seguir su rutina", manifestó.

Edificios: Larreta precisó que "relevamos los edificios para ver qué condiciones tenían para volver y se adaptaban a las necesidades de distancia y ventilación. En algunos casos, adaptamos otros espacios cercanos, como bibliotecas".

Transporte: el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, explicó que además del programa "Sube y baja" para los chicos que acuden en auto a las instituciones, hubo un acuerdo con Nación y Provincia para incrementar a un 85% la oferta de transporte público.

Comedores escolares: la ministra de Educación, Soledad Acuña, precisó que los comedores escolares públicos no funcionarán en esta etapa del retorno escolar. Sí algunas instituciones privadas presentaron protocolos para cumplir la jornada completa: los chicos llevarán su propia vianda y comerán en espacios abiertos.

Testeos: el gobierno porteño lanzó una intensa campaña de testeo del personal docente y no docente que trabaja en las instituciones educativas. Podrán testearse de forma gratuita cada dos semanas. Según Larreta, "ha sido una de nuestras principales herramientas para combatir el coronavirus. Le quiero pedir a todos los docentes que se testeen: por ustedes, por su familia y por los chicos".