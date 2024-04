Ciudad y Nación ultiman detalles de seguridad para la marcha universitaria de mañana

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, estuvieron dialogando en este sentido con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien volverá a hacer uso del conocido protocolo "antipiquete" para liberar las calles de cortes.

Marcha uba.jpeg

Dada la masividad de la convocatoria, será bastante difícil cumplir con el objetivo de que los manifestantes circulen exclusivamente por las veredas.

A diferencia del pasado 24 de marzo, durante la marcha del Día Nacional de la Memoria, en esta ocasión los manifestantes no cuentan con autorización para bloquear calles y avenidas.

¿Habrá protocolo antipiquetes?

La implementación del protocolo antipiquetes dependerá de la cantidad de personas que asistan a la movilización, ya que una gran multitud en las calles haría infructuoso cualquier intento de la Policía por restringir la circulación a las veredas.

"El protocolo está relacionado con la cantidad de personas que asistan, conozco más o menos el número de personas que van a ir", admitió Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

La ministra mencionó la posibilidad de "provocaciones" por parte de la CGT, la CTA y la izquierda, a quienes acusó de "crear una situación para poder movilizarse eternamente".

En la Casa Rosada reconocieron el "reclamo legítimo" de los estudiantes de salir a la calle, pero afirmaron que hay "algunos dirigentes" que los utilizan para hacer una apropiación "política" de la marcha.

"La marcha es algo impulsado por la política. Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Apoyamos la educación pública, gratuita y de calidad, pero no vamos a permitir asignaciones arbitrarias de recursos; no toleraremos la hipocresía de aquellos que quieren mantener sus privilegios", declaró el vocero Manuel Adorni en la conferencia diaria de la Casa de Gobierno.