Claudio Belocopitt: "Hacia donde estábamos navegando no íbamos a ningún lado"

Y añadió: "Hacia donde estábamos navegando no íbamos a ningún lado. Hay seis de cada 10 chicos que no comen y antes eran dos de cada 10. Entonces, ¿qué vamos a esperar, que sean ocho o nueve de cada 10? O sea tenemos que intentar algo".

"Claro que un cambio así genera temor e incertidumbre pero me parece que es una posibilidad que hay que transitar y que nosotros debemos, como sociedad, dar esa posibilidad porque la dirección que teníamos no andaba", sostuvo Belocopitt.

Asimismo, el presidente de la prepaga apuntó contra quienes criticaron el DNU que anunció el Gobierno: "¿Cómo podemos tan rápido, con tanta velocidad, decir esto no camina? ¿Cómo tan rápido? Si pasaron 10 días y el barco todavía no viró. Estamos ante las primeras ante las primeras pinceladas".

Embed Claudio Belocopitt: "Hacia donde navegábamos no íbamos a ningún lado"

El futuro de las prepagas según Belocopitt

Tal como anticipó esta mañana, Belocopitt afirmó que "la medicina prepaga, lo único que hace es aglutinar todos los precios de la economía; la nafta, los alimentos, los medicamentos, todos los precios".

Este jueves, en diálogo con Radio Con Vos, Belocopitt precisó al respecto: "El decreto lo vimos ayer, nos quedamos hasta tarde analizando. Es prematuro, no puedo hacer definiciones super concretas. Lo que sí es importante que entendamos que es un tema que hay que tenerlo con mucha claridad, todos los vienen marcando y yo particularmente hace muchísimos años: el sistema lo iban a chocar contra una montaña".

En ese sentido, confirmó que el aumento de la prepaga será de entre un 40 y un 50% y explicó que no será como consecuencia del DNU de Javier Milei. "Acá no hay un cambio, este aumento va a venir, está puesto en el propio decreto de actualización firmado por Alberto Fernández en diciembre de 2022. No es un aumento diferente al que hubiera venido", aseguró.