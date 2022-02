Ante estas palabras, Aníbal Fernández decidió responderle a través de sus redes. "Le respondo @patobullrich ya que la ignorancia la abruma. Por su sugerencia ¿pretende que dejemos de importar medicamentos, para tratar las intubaciones de COVID? Porque para eso se utiliza el fentanilo, desvergonzada”, dijo en su cuenta de Twitter.

“La bruta de Patricia Bullrich, acompañada de Arieto y Ocaña, más brutas que ella, baten el parche con que el fentanilo fue ‘autorizado por mi’. MENTIRA: el ingreso de fentanilo lo autoriza ANMAT ergo, el Ministerio de Salud. Es inútil, el que nace para pito, no llega a corneta”, agregó horas más tarde.

anibal-fernandez-casarosada.jpg Aníbal Fernández (Foto: Casa Rosada).

Ante esto, Patricia Bullrich escribió: “Ministro @FernandezAnibal: explique el salto del 495 % en la importación de fentanilo y sustancias similares en el último año. Usted sabe que estas sustancias terminan en el narcotráfico. ¿No le suena similar a lo que sucedió con la efedrina?”.

Rápido de reflejos, Aníbal Fernández publicó un hilo "en referencia a las irresponsables y difamatorias declaraciones de la presidenta del PRO, que fiel a los valores de esa fuerza política no vacila en utilizar la muerte de ciudadanos argentinos para tratar de obtener ventajas politiqueras".

“El ingreso, utilización y comercialización de cualquiera de los precursores químicos, incluyendo el fentanilo, se controla su trazabilidad a través de la Dirección Nacional de Narcotráfico/Dirección del Registro y fiscalización de precursores químicos”, detalló.

Y en otro segmento, recalcó: “La señora presidente del PRO, con su reconocida boca sucia, habla maravillas de una gestión que nunca tuvo por inútil o mal intencionada. Basta con observar su ignorancia al confundir un precursor, con un opioide cuando habla del fentanilo”.

patricia-bullrich.jpg

Y concluyó: “Patricia Bullrich miente, como lo ha hecho su fuerza política desde su nacimiento, sin escrúpulos, pudor ni vergüenza, mientras el pueblo argentino sufre hoy las consecuencias de haber depositado su confianza en dirigentes sin moral como ella”.

El cruce, lejos de menguar, continuó este sábado. “Ministro Aníbal Fernández: el fentanilo para pacientes intubados es vía periférica venosa y no en comprimidos sólidos o en polvo. Pusimos en alerta al país sobre el ingreso de esta sustancia”, expresó Bullrich.

"Señora, ¿a quién puso en alerta? ¿No se da cuenta que usted era la Ministra de Seguridad al momento de la publicación y no había comenzado la pandemia? No me confunda, que voy a terminar pensando que una vez en su vida, la Dra Carrio tenía razón!", finalizó el ministro.