Colecta de Manu Ginóbili: insólita explicación del hijo de una concejala que engañó a donantes con un alias cambiado

El alias original de la colecta por Bahía Blanca, que continúa en vigencia, se llama “dona.fuerza.bahia”. El joven modificó el suyo a “dona.fuersa.bahia”.

Luego de que la maniobra saliera a la luz, se comunicó con un programa radial en el que se disculpó y, a la vez, justificó su accionar con una insólita explicación.

El descargo del hijo de la concejala de Avanza Libertad

“Quería pedir disculpas públicamente. Sé que llegó hasta más lejos de Bahía Blanca, que es un quilombo enorme y quedé pegado yo. Fue todo una equivocación", inició su descargo a un programa radial local.

Al momento de la explicación, Safar indicó: "Ayer (lunes) estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos (marihuana), nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast (el actor Agustín Aristarán) y Manu Ginóbili. Después salió la colecta de Independiente de Santi Maratea, nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, nos pusimos a boludear y dije ‘vamos a probar si ya está en uso, si la gente ya lo cambió'".

Continuó: “Agarramos mi teléfono. No sé por qué cambiamos el alias. Yo no estaba en mis cabales ni ninguno de mis amigos. No medí ninguna consecuencia. Me quedé sin señal y dije ‘bueno, después lo cambio’”.

El joven aseguró que no le llegaron donaciones importantes, sino que todas eran de $1 acompañada de insultos y amenazas. En su relato también dijo que no pudo volver a cambiar el alias inmediatamente puesto que la aplicación le indicó que debía aguardar 24 horas.

“Entiendo el enojo, pero yo jamás me aprovecharía de algo así, no soy una persona a la que le falte plata o que esté mal económicamente. Estoy recibiendo amenazas de todo tipo de clase y colores. Estoy intentando dar la cara con muchísima vergüenza, como puedo. Acepto todas las amenazas, pero es demasiado lo que estoy recibiendo”, concluyó.