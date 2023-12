El difícil momento que vivió la familia de Rocío Marengo en Bahía Blanca tras el temporal: "Perdieron todo"

Embed

El cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó: “¿Te tocó de cerca? Porque sé que está tu familia allá, está tu hermano que tiene un negocio”. “Sí, lamentablemente mi hermano tiene una veterinaria y perdieron todo, todo, todo. Se cayeron los ventanales, el viento, la lluvia hizo destrozos en muchas partes de Bahía Blanca y lamentablemente, también a mi hermano le tocó”, respondió muy angustiada.

“En el momento, mucha desesperación porque se había cortado la luz y no podíamos llegar a mi mamá, no contestaba los mensajes. Por suerte, después aparecieron, pero en ese momento vivir estas situaciones a la distancia, porque es un segundo, se te hace eterno y hasta que no encontrás la respuesta te imaginás cualquier cosa”, contó la modelo. ”Ahora ya pasó y son cosas materiales las que se perdieron”, sostuvo.

Rocío Marengo recordó su última charla con Silvina Luna antes de su muerte y se quebró al aire

La tremenda noticia de la muerte de Silvina Luna los 43 años causó un gran dolor en el ambiente artístico y en el país en general por la angustia que padeció tras estar casi tres meses internada con un delicado estado de salud después de denunciar en la Justicia a Aníbal Lotocki.

Este viernes, Rocío Marengo, quien era amiga de Silvina Luna, salió al aire en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, y se mostró devastada por la muerte de la rosarina y no pudo continuar con la charla con Pamela David.

"Estoy muy mal, es muy triste. Me duele todo lo que vivió ella. Afectada como todo el mundo, no quise mirar nada de tele ayer", comenzó la modelo.

Y recordó su último encuentro con Luna: "Me quiero acordar lo lindo que viví con ella. Pienso en esa última vez que la vi y siento que fue como una despedida, era un amor. Ella hizo mucho trabajo interior".

Rocío recordó entre lágrimas las salidas juntas y charlas que compartieron en estos años: "Pasamos tan lindos momentos con grupos de salidas y la última vez que estuve con Sil nos decía cosas y fue muy linda".

Y ya sobre el final, casi sin poder hablar, pidió no continuar con la comunicación: "No puedo, disculpame", le dijo muy angustiada a la conductora.