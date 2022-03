Con un fuerte discurso, Gerardo Morales lanzó un mensaje al oficialismo y la oposición: "De acá tenemos que salir aprobando el acuerdo"

Morales afirmó que "la gente está harta de los sectores radicalizados tanto del Frente de Todos como de JxC y no ve resueltos sus problemas concretos", y manifestó que "tenemos que tener la capacidad de dialogar, lograr acuerdos y aún en el marco de las disidencias".

La autocrítica de Gerardo Morales y las culpas cruzadas por la toma de deuda

"Es cierto, esta deuda la tomamos nosotros (desde Juntos por el Cambio), me hago cargo, y más allá de las participaciones, tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por eso como caballo en subida como dicen en el Norte, pero no me importa, es una realidad", espetó Gerardo Morales en relación a las responsabilidades con la toma de deuda en la Argentina.

Alberto Fernández y Manzur con gobernadores que apoyan el acuerdo con el FMI en Casa Rosada.jpg

La interrupción de la Izquierda al mensaje del gobernador Morales

En otro pasaje de su discurso, Morales brindó una fuerte definición: "Estoy convencido que de acá van a surgir los mecanismos para que la República Argentina tenga Ley, de acá tenemos que salir con Ley, con la aprobación del acuerdo, impidiendo el default, que va a complicar la economía y cuando eso sucede los que se joden son los más pobres".

En esa línea, añadió: "A veces veo algunos compañeros de mi coalición que no sé en qué están pensando. Cuando nos toque la hora de gobernar, si nos tocara en 2023, necesitamos tener diálogo, hablar desde la política y desde las fuerzas más importantes, sobre por lo menos las 8 a 10 líneas de políticas públicas que son centrales para el país".

A continuación se refirió a los sectores "que por izquierda o derecha son antidemocráticos, lo que hacen es afectar lo que nos costó tanto a la Unión Cívica Radical y al Peronismo, consolidar esta democracia, lo que hacen es poner en riesgo (al país) y tenemos que autointerpelarnos, la mejor expresión es que abordemos con responsabilidad este debate". Y dijo: "¿Cómo no han inventado una vacuna contra los intolerantes que tendría que ir por la tercera dosis ya?".

En ese momento, los referentes de la Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman comenzaron a cuestionar al gobernador de Jujuy por los presos políticos en esa jurisdicción. "Los que están presos están presos por delincuentes", respondió Morales y siguió un tenso e intenso cruce entre el bloque de la Izquierda que a los gritos denunció represión a trabajadores por parte de la fuerza policial jujeña y en donde el presidente de la comisión de Hacienda, Carlos Heller, tuvo que intervenir para que Gerardo Morales pueda continuar en el uso de la palabra.