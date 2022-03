FMI: Gobernadores que apoyan el acuerdo se reunieron con Manzur en Casa Rosada antes de exponer en Diputados

Como los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Chaco, Jorge Capitanich -ambos oficialistas- se encontraban de viaje en el exterior, los representan los vicegobernadores de Santiago, Carlos Silva Neder y de Catamarca, Eugenio Quiroga.

No estaba prevista en la agenda la participación del presidente Alberto Fernández, quien sin embargo no se descarta que pase a saludar.

Para el secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, "lo importante es que el acuerdo va a salir" y el Gobierno espera contar con "votos de la oposición obviamente".

Desde la oposición, el gobernador que ya confirmó su apoyo al acuerdo con el FMI en el Congreso es el radical de Jujuy, Gerardo Morales, quien volvió a despegarse de los sectores más duros de la alianza Juntos por el Cambio que amenazan con rechazar el acuerdo si el Gobierno no acepta cambios en el proyecto de ley.

En declaraciones periodísticas antes de las reuniones que lo llevarán a la Casa Rosada y al Congreso, Morales dijo que "tenemos que evitar el default, desde nuestra parte hay una actitud de responsabilidad más allá de algunas diferencias".

"Nos preocupan las internas que hay en el gobierno. Tiene que ser un momento de diálogo, no me anoto en la grieta ni en la campaña difamatoria". dijo Morales en declaraciones radiales y acusó al ex jefe del bloque de diputado oficialista Frente de Todos: "Máximo Kirchner tuvo una actitud muy irresponsable. Si hay default, yo como gobernador tengo proyectos que se van a caer, se va a parar la inversión", advirtió Morales.

Tras la reunión en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur tiene previsto acompañar a los gobernadores al Congreso para mantener una reunión con el presidente de la cámara Baja, Sergio Massa, y expresar sus posiciones ante los diputados del plenario de comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas.