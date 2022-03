cgt.jpg

En representación de la CGT, el histórico dirigente metalúrgico, Antonio Caló, uno de los que participó este martes del debate en el plenario de comisiones de Diputados, advirtió que desde los gremios "no conocemos la letra chica del acuerdo" y dijo que confían en "lo que dijo el Presidente: que no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional".

"Cuando venga el acuerdo, la letra chica, la CGT lo va a analizar" dijo Caló y anunció que este miércoles cuando se vote el dictamen en el plenario de comisiones, la CGT va a reunir el Consejo Directivo para tomar una decisión como CGT".

"En lo particular, casi todos los compañeros estamos de acuerdo en que no se puede dejar de firmar el acuerdo, peor es el default", anticipó Caló

Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, fue otro de los que aticipo el apoyo de la CGT al acuerdo. Daer llegó a Diputados acompañado por el cosecretario Carlos Acuña, y destacó que este acuerdo haya sido enviado al Parlamento para ser tratado. Daer defendió al Gobierno al señalar que ha cambiado la decisión de sucesivos gobiernos “que iban al Fondo Monetario a plantear créditos stand by a costa de derechos sociales y derechos laborales”.

“Los que ofrecieron sistemáticamente cambios en las estructuras sociales de nuestro país fueron los sucesivos gobiernos llevándolos al FMI como garantía de los sucesivos préstamos”, sostuvo.

A diferencia de la CGT, los gremios más duros enrolados en la centroizquierda del kirchnerismo se oponen, igual que La Cámpora, a la negociación llevada a cabo por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Desde esos sectores del kirchnerismo duro surgieron justamente los rumores en las últimas semanas sobre la posibilidad de un alejamiento de Guzmán y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, tras la firma del acuerdo con el FMI.

Marcha de sectores del kirchnerismo contra el acuerdo con el Fondo:

boudou.jpg Amado Boudou anunció su nuevo espacio político junto a Alicia Castro y Gabriel Mariotto (Foto: Telam).

“Movilizamos antes de la votación para plantear que hay una posibilidad distinta, para darle respaldo político al Ejecutivo para que discuta de otra manera”, planteó Claudio Lozano de Unidad Popular, sobre la marcha contra el FMI que se realizará esta miércoles.

El dirigente de la CTA y director del Banco Nación, Claudio Lozano, convocó a través de las redes sociales a una marcha este miércoles en contra de la firma del acuerdo con el FMI y señaló: “Hay un malestar importante dentro del Frente de Todos".

En su cuenta oficial en Twitter, Lozano planteo: "No nos movilizamos el día que votan (en la sesión del viernes en Diputados). Lo hacemos antes, planteando que hay una posibilidad distinta para decirle al Gobierno que le damos mandato y respaldo político para que negocie con el Fondo de otra manera".

"Va a haber una cantidad importante de legisladores que se van a abstener o van a votar en contra" anticipó Lozano y agregó que "sería mucho más importante si se debatiera de forma más abierta y democráticamente sobre este tema. Argentina tiene todas las posibilidades de conseguir una quita o reducción de capital endeudado porque el Fondo cometió tres ilegalidades", denunció el dirigente.

Desde los sectores alineados a la CTA y otros de centro izquierda que forman parte del Frente de Todos oficialista, reclaman al Gobierno los siguientes puntos:

Denunciar al FMI y al anterior gobierno de Mauricio Macri ante la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia de La Haya para plantear las irregularidades cometidas en el préstamo de 57.000 millones de dólares tomado en 2018. Que se investigue judicialmente a los ex funcionarios de Cambiemos por el presunto delito de fuga de capitales y las "ilegalidades del FMI por haber otorgado un préstamo superior al permitido sin controlar el uso de ese dinero violando su propio estatuto. Piden al gobierno -en línea con las posturas anticipadas por Cristina y Máximo Kirchner- rediscutir con el FMI una nueva renegociación con plazos de pago más allá de los 10 años, una quita de capital y la eliminación de las sobretasas de interés.

La movilización que hará este miércoles a las 16.00 es convocada por la CTAA y las siguientes organizaciones: CCC – UTT – Pymes para el Desarrollo Nacional – OLP – Unidad Popular – Soberanxs – PTP – Causa Nacional – PC – FIPCA y Grupo Bolívar.

El lema de la convocatoria señala que "las deudas se pagan, las estafas no!. Los dirigentes intentarán entregar al Gobierno y al Congreso una propuesta para revisar este acuerdo.

"No podemos resignarnos a entregar soberanía al ajuste sobre ajuste que va a agudizar los niveles de pobreza e indigencia. Tenemos que tener políticas activas para salir de esta situación”, dijo Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA, uno de los dirigentes gremiales que este martes pasó por el plenario de comisiones de Diputados para dar su opinión sobre el acuerdo con el FMI.

“Este acuerdo no está lo suficientemente difundido y discutido, hay un gran desconocimiento de lo que vamos a firmar y de lo que nos va a condicionar en el futuro. Creemos que es necesario convocar a más sectores, a mayor cantidad compañeros y compañeras de los sectores gremiales, territoriales”, dijo José Cudina, de Pymes para el Desarrollo Nacional.

Fernanda Vallejos (1).jpg Fernanda Vallejos, la diputada oficialista cuyos audios contra Alberto Fernández se filtraron a la prensa.

Fernanda Vallejos, dirigente krcrhnerista de la organización Soberanxs, agregó: “Lo vamos a pagar los y las trabajadoras. De acuerdo con el Indec, los hogares en la pobreza estructural superan el 50%. Vamos a tener que pagar un 43% de aumento en las tarifas. Las ganancias de las empresas no se tocan. Nos preocupa la regla cambiaria que el Fondo Monetario tiene en este programa, va a haber aumento en los alimentos, en los servicios. Este acuerdo constituye un ilícito”.