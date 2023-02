Con un mensaje al "norte grande", Alberto Fernández presentó su nuevo spot: "Les pido que lo sueñen conmigo"

Tras encabezar el acto de inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial, Alberto Fernández pidió no olvidar "la Argentina que dejaron" en una clara referencia a la gestión del exmandatario Mauricio Macri.

"No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos ni de las 23 mil pequeñas y medianas empresas que cerraron", vociferó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

En la misma línea, el Presidente pidió construir "una nueva utopía de la igualdad, del desarrollo del norte grande, del crecimiento de las provincias norteñas, y de integrar a la Patagonia a la Argentina". A su lado, la futura fórmula que competirá por la gobernación de Tucumán el próximo 14 de mayo aplaudía.

Si bien el jefe de Estado aún no definió públicamente si será candidato a la reelección, a pesar de las demandas del oficialismo, publicó otro video con tintes electorales.

Tanto Jaldo como Manzur aprovecharon la visita del jefe de Estado para manifestar su apoyo a "lo que decida el Presidente" respecto a su futuro de cara a las próximas presidenciales.

El apoyo de Juan Manzur a la reelección de Alberto Fernández

"Querido Alberto: Tucumán te quiere, te valora, te está agradecido, y obviamente decir que lo que decidas el peronismo tucumano te va a seguir", planteó el titular de ministros.

A pesar de la oficialización de su salida de Casa Rosada para retornar a sus tierras, el funcionario completó: "Por eso compañeros, no puede ser que este país que está despegando después de todo lo que nos pasó, no puede ser que vuelva a los que hundieron y fundieron la Argentina. No lo tenemos que permitir".

En la misma línea, Jaldo afirmó: "Juan Manzur ha tomado la decisión de acompañar las decisiones del señor Presidente de la Nación. Alberto Fernández, usted decida que nosotros lo acompañamos”.