Con una filosa definición, Raúl Castells arremetió contra Javier Milei: "Quiere generar un clima de odio a los pobres"

Polémicas declaraciones de Raúl Castells

Hace unos días, Castells había asegurado que había personas que estaban viviendo de la caza y alimentándose de carne de distintos animales. “En Formosa hemos estado con gente que vive de la caza y de la pesca y puntualmente la carne que más les gustaba de lo que cazaban es el oso hormiguero”, indicó.

A su vez, Castells señaló que en el Gran Buenos Aires se viven situaciones similares con la venta de carne de gato. “Es algo que escuchamos en La Matanza, Quilmes y Almirante Brown”, dijo. “En Almirante Brown hay un señor que no engaña a nadie y dice que vende carne de gato, y con una particularidad que tampoco había visto nunca que es escabeche de gato. De la miseria que hay estas cosas están sucediendo”.

Al ser consultado sobre la realidad económica del país, Castells explicó que afecta en la educación y a los jubilados. “Hay chicos en el Gran Buenos Aires no han empezado las clases porque no tienen guardapolvo, mochila y útiles”, denunció. “Hay montones de padres y madres que no tienen cómo equiparlos para que vayan a una escuela”, indicó.

Raúl Castells sobre los movimientos sociales

Castells, también se diferenció de los movimientos sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). “No queremos saber nada con quienes hablan de la pobreza y viven de sueldos millonarios del estado. No se puede ser tan hipócrita y tan miserable de hablar con los pobres, mandarlos a hacer 10 mil sacrificios y resulta que vos vivís en el lujo”, criticó Castells.

Por último, aseguró que el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados se presentará a las elecciones presidenciales en 2023. “Nos dijeron ayer que vamos a sacar 6 votos, si fuera así, va a hacer un honor porque sacamos 6 votos sin vendernos al gobierno, sin agarrar cargos públicos a lo largo de toda nuestra vida y sin aceptar un soborno de todos los que nos propusieron”, concluyó.