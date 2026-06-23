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Condenaron a Julio De Vido por la causa Odebrecht y sumó su cuarta sentencia por corrupción

El ex ministro de Planificación Federal recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por las irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la constructora brasileña. Cumple arresto domiciliario por la Tragedia de Once.

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Condenaron a Julio De Vido por la causa Odebrecht y sumó su cuarta sentencia por corrupción

Condenaron a Julio De Vido por la causa Odebrecht y sumó su cuarta sentencia por corrupción

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado este martes a tres años de prisión por las irregularidades detectadas en la adjudicación de obras para la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur a la empresa brasileña Odebrecht. Con esta sentencia, el ex funcionario kirchnerista acumula cuatro condenas por hechos de corrupción.

Leé también Tragedia de Once: la Justicia rechazó la prisión domiciliaria y Julio De Vido seguirá preso en Ezeiza
La Justicia rechazó la prisión domiciliaria y Julio De Vido seguirá preso en Ezeiza. (Foto: Archivo) 

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que también condenó al exsecretario de Energía Daniel Cameron a tres años de prisión y al ex subsecretario de Combustibles Alberto Folgar a dos años y seis meses. En todos los casos las penas fueron dictadas en suspenso, por lo que no deberán cumplirse en prisión mientras no queden firmes.

La investigación se centró en las obras de ampliación de los sistemas de transporte de gas operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), realizadas entre 2006 y 2008, que quedaron bajo sospecha por el pago de sobornos vinculados al escándalo de corrupción de Odebrecht.

A comienzos de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió al exfuncionario de 76 años la prisión domiciliaria. De Vido dejó entonces la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a su casa de Puerto Panal, en Zárate.

La cuarta condena para De Vido

Con este fallo, De Vido sumó su cuarta condena penal. Anteriormente había sido sentenciado por la tragedia ferroviaria de Once, por las irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y por la compra de trenes usados a España y Portugal que nunca pudieron ser utilizados.

Las condenas registradas hasta la fecha son las siguientes:

  • Tragedia de Once: 4 años de prisión (sentencia firme).
  • Compra de trenes usados: 4 años por la adquisición de material ferroviario a España y Portugal.
  • Gas Natural Licuado: 4 años por irregularidades en la importación de cargamentos.
  • Caso Odebrecht: 3 años por la ampliación de los gasoductos TGN y TGS.

Por último, el tribunal dispuso la absolución de Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat, quienes llegaron a la instancia final del juicio sin acusación por parte del fiscal Diego Luciani.

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