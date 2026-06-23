Condenaron a Julio De Vido por la causa Odebrecht y sumó su cuarta sentencia por corrupción

La cuarta condena para De Vido

Con este fallo, De Vido sumó su cuarta condena penal. Anteriormente había sido sentenciado por la tragedia ferroviaria de Once, por las irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y por la compra de trenes usados a España y Portugal que nunca pudieron ser utilizados.

Las condenas registradas hasta la fecha son las siguientes:

Tragedia de Once: 4 años de prisión (sentencia firme).

4 años de prisión (sentencia firme). Compra de trenes usados: 4 años por la adquisición de material ferroviario a España y Portugal.

4 años por la adquisición de material ferroviario a España y Portugal. Gas Natural Licuado: 4 años por irregularidades en la importación de cargamentos.

4 años por irregularidades en la importación de cargamentos. Caso Odebrecht: 3 años por la ampliación de los gasoductos TGN y TGS.

Por último, el tribunal dispuso la absolución de Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat, quienes llegaron a la instancia final del juicio sin acusación por parte del fiscal Diego Luciani.