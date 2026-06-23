En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Presidencia
Agenda presidencial

Javier Milei reaparece con su nuevo vocero Adrián Ravier en una actividad antes de viajar a España

El Presidente compartirá escenario por primera vez con su nuevo vocero en un encuentro de la Fundación Faro. Participarán referentes del pensamiento liberal.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei reaparece con su nuevo vovero Adrián Ravier en un acto liberal antes de viajar a España

Javier Milei reaparece con su nuevo vovero Adrián Ravier en un acto liberal antes de viajar a España
Leé también En el acto por el Día de la Bandera, Milei se mostró con Adorni y reivindicó a Belgrano: "Fue el primer intelectual liberal económico argentino"
Milei encabezó el acto del Día de la Bandera en Rosario.

El encuentro, titulado “Ideas para una sociedad libre”, comenzará a las 19:30 y será transmitido por YouTube sin presencia de periodistas. Allí, Milei compartirá escenario con referentes del pensamiento liberal como el economista estadounidense David Friedman, hijo del premio Nobel Milton Friedman; Alberto Benegas Lynch (h), Agustín Laje y Martín Krause.

La actividad tendrá como uno de sus ejes la presentación de “La Batalla por la Macroeconomía”, el libro escrito por Ravier junto al mandatario argentino, una obra en la que ambos analizan y debaten las ideas de los principales economistas del siglo XX. Tras la exposición, está previsto que Milei cierre el acto con un discurso.

Además, el programa contempla una conversación entre David Friedman y Alberto Benegas Lynch hijo sobre los principios de una sociedad basada en la libertad económica.

La primera aparición pública con el nuevo vocero

El acto tendrá un significado especial porque representará la primera actividad pública de Milei junto a Adrián Ravier desde que este asumió formalmente como vocero presidencial.

El economista llegó a la Casa Rosada con la misión de relanzar la comunicación oficial en un escenario complejo para el Gobierno. Su desembarco coincidió con la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, un movimiento que fue anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lanari había acompañado a Adorni desde el inicio de la gestión libertaria y, tras el ascenso del ex vocero a la jefatura de Gabinete, quedó al frente de la Secretaría de Comunicación. Ambos mantenían una relación previa por su paso por Radio Rivadavia, donde compartían un programa durante los fines de semana.

La salida de Lanari fue comunicada por Adorni a través de las redes sociales. “En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió el funcionario, que además anticipó que próximamente se anunciará quién ocupará el cargo vacante.

Según la Fundación Faro, el objetivo del evento es reunir a “figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo” y promover un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno.

El viaje a Madrid

La presentación en la Fundación Faro se producirá apenas horas antes de que Milei emprenda una nueva gira por España, la sexta desde que asumió la Presidencia.

Durante su estadía en Madrid mantendrá reuniones con empresarios, brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo y podría recibir una distinción académica.

Como ocurrió en sus viajes anteriores, el mandatario no tiene previsto mantener encuentros con el presidente español, Pedro Sánchez, en un vínculo que continúa atravesado por las diferencias políticas y las tensiones diplomáticas que se profundizaron durante 2024.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Presidencia
Notas relacionadas
Javier Milei viaja a España para reunirse con inversores y dar una clase de economía
Ravier asume como nuevo vocero de Milei y se reunió con Adorni para coordinar la transición
Más cambios en el Gabinete: Adorni anunció la salida del secretario de Comunicación

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar