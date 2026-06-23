Javier Milei reaparece con su nuevo vocero Adrián Ravier en una actividad antes de viajar a España

La primera aparición pública con el nuevo vocero

El acto tendrá un significado especial porque representará la primera actividad pública de Milei junto a Adrián Ravier desde que este asumió formalmente como vocero presidencial.

El economista llegó a la Casa Rosada con la misión de relanzar la comunicación oficial en un escenario complejo para el Gobierno. Su desembarco coincidió con la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, un movimiento que fue anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lanari había acompañado a Adorni desde el inicio de la gestión libertaria y, tras el ascenso del ex vocero a la jefatura de Gabinete, quedó al frente de la Secretaría de Comunicación. Ambos mantenían una relación previa por su paso por Radio Rivadavia, donde compartían un programa durante los fines de semana.

La salida de Lanari fue comunicada por Adorni a través de las redes sociales. “En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió el funcionario, que además anticipó que próximamente se anunciará quién ocupará el cargo vacante.

Según la Fundación Faro, el objetivo del evento es reunir a “figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo” y promover un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno.

El viaje a Madrid

La presentación en la Fundación Faro se producirá apenas horas antes de que Milei emprenda una nueva gira por España, la sexta desde que asumió la Presidencia.

Durante su estadía en Madrid mantendrá reuniones con empresarios, brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo y podría recibir una distinción académica.

Como ocurrió en sus viajes anteriores, el mandatario no tiene previsto mantener encuentros con el presidente español, Pedro Sánchez, en un vínculo que continúa atravesado por las diferencias políticas y las tensiones diplomáticas que se profundizaron durante 2024.