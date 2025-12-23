Tragedia de Once: la Justicia rechazó la prisión domiciliaria y Julio De Vido seguirá preso en Ezeiza

Embed

La solicitud fue impulsada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes sostuvieron que el exfuncionario está próximo a cumplir 76 años, lo que, según argumentaron, resultaba suficiente para habilitar el arresto domiciliario. De manera subsidiaria, plantearon que su cuadro de salud no podía ser atendido adecuadamente en prisión.

El Cuerpo Médico Forense examinó a De Vido el 10 de diciembre y determinó que se encontraba compensado y estable. Los especialistas indicaron que sus patologías crónicas —diabetes, hipertensión y una afección cardíaca— requieren controles periódicos, dieta adecuada y medicación en tiempo y forma, tratamientos que pueden realizarse tanto en su unidad de alojamiento como en hospitales extramuros si fuera necesario.

Las condiciones de Ezeiza y el criterio judicial

En su fallo, Basílico remarcó que la prisión domiciliaria no es automática ni obligatoria por razones etarias. “La edad cronológica debe evaluarse junto con otros factores relevantes, como el estado de salud y las condiciones concretas de alojamiento”, sostuvo, descartando un derecho automático al beneficio.

La resolución destacó que la Colonia Penal Ezeiza –Unidad N° 19– cuenta con profesionales de la salud las 24 horas y se encuentra a solo cinco minutos del Hospital Penitenciario Central para casos de urgencia. En contraste, el domicilio propuesto por la defensa, en el barrio Puerto Panal Farm Club, está a más de 11 kilómetros del hospital zonal más cercano, lo que implicaría mayores tiempos de traslado ante una emergencia.

El juez ordenó además que el Servicio Penitenciario Federal mantenga y asegure el cumplimiento estricto de controles médicos, dietas y tratamientos farmacológicos, y ratificó la autorización para traslados inmediatos a centros de mayor complejidad si la salud del condenado lo requiere. El fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

2AQFTROGUFFBVNTTG43NRP7G6Q Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Más causas y condenas contra De Vido

Además de la condena firme por la tragedia de Once, este año De Vido fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009, causa por la que recibió otros cuatro años de prisión. En 2022, también fue condenado a cuatro años por la adquisición de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Su agenda judicial incluye, además, la causa Cuadernos, el expediente Skanska —donde el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de cárcel— y el juicio por corrupción vinculado a la empresa Odebrecht.