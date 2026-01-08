Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido en la causa de la Tragedia de Once. 

Los peritos recomendaron continuar con la medicación y realizar controles periódicos en cardiología y clínica médica, medidas que, según el fallo, pueden cumplirse dentro del establecimiento penitenciario. En ese marco, Casación exhortó al Servicio Penitenciario a garantizar estrictamente los tratamientos y seguimientos indicados.

tragedia de once.jpg La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 y dejó 51 personas muertas.

Por qué seguirá en Ezeiza

Los jueces subrayaron que el penal de Ezeiza cuenta con atención médica las 24 horas y se encuentra próximo al Hospital Penitenciario Central, lo que facilita derivaciones ante emergencias. En contraste, la chacra ofrecida por la defensa para cumplir la domiciliaria, ubicada en Zárate (barrio Puerto Panal Farm Club), se encuentra a más de 11 kilómetros del centro de salud más cercano.

De Vido, de 76 años, fue detenido en noviembre de 2025 luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena. Se presentó voluntariamente en Comodoro Py y desde entonces permanece alojado en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza.

Penal de Ezeiza El exministro continuará detenido en el penal de Ezeiza.

La Tragedia de Once

La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 y dejó 51 personas muertas, entre ellas una mujer embarazada, y 789 heridos, en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia argentina. La investigación judicial determinó que el choque fue consecuencia de una confluencia de factores.

Por un lado, se estableció error humano: el maquinista Marcos Córdoba circulaba a mayor velocidad de la permitida y había desactivado el sistema de “hombre muerto”; por ese motivo fue condenado a tres años y tres meses de prisión.

Por otro lado, se probó el estado deplorable del material rodante de la línea Sarmiento, concesionada a Trenes de Buenos Aires (TBA). La Justicia concluyó que los subsidios estatales destinados al mantenimiento no fueron controlados adecuadamente, lo que generó condiciones de servicio que derivaron en el siniestro.

En ese marco, Claudio Cirigliano, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros, recibieron penas de cumplimiento efectivo. De Vido fue hallado culpable por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al no controlar el destino de los fondos públicos que debían garantizar la seguridad del servicio ferroviario.