La confesión de Jorge Macri ante el anuncio de Alberto: "Estuve a punto de levantarme e irme"

Jorge Macri: "Hay una obsesión de Kicillof de comparar a la ciudad con la provincia". (Foto: Captura de TV).

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, admitió este jueves que pensó en la posibilidad de abandonar la Quinta de Olivos en el momento en que el presidente Alberto Fernández anunció la quita de 1 punto de coparticipación a la Ciudad para saldar el reclamo salarial de la Bonaerense.

"Acudimos ante un pedido del Presidente viendo que la situación en la Quinta con la policía presentaba una situación preocupante. Pero con el anuncio terminó siendo algo incómodo y estuve a punto de levantarme e irme", reconoció en una entrevista con BDA, por A24.

"Cuando llegó el anuncio, me miraba en el monitor detrás del Presidente y decía, ¿qué hago acá?". Y agregó: "Pensé varias veces en levantarme e irme, pero no me fui porque volví a pensar por qué fui. Y en realidad no lo hice porque pienso que los problemas institucionales los tenemos que enfrentar en conjunto y el problema era real, concreto".