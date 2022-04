Consejo de la Magistratura: reapareció Lilita Carrió, respaldó el fallo de la Corte Suprema y apuntó contra Cristina Kirchner

“Hicimos todos los números posibles para respetar la norma constitucional y ese número es 20, no hay posibilidad de bajarlo; lo que hizo la Corte fue decir que la verdadera integración, proporcional, es la de la ley marco, y si no se dicta una ley a tal fecha, se reestablece la proporcionalidad de esta manera, conforme de la vieja ley. El Congreso no ha dictado la ley y el Consejo debe comenzar a funcionar”, agregó la ex diputada en diálogo con Radio Mitre.

elisa-carrio-fmi-juntos-por-el-cambio.jpg La ex diputada de la Nación y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, reapareció para hablar sobre los cambios que se produjeron este lunes en la Justicia argentina

En tanto, "si el PRO designa y el radicalismo designa a sus representantes y se niegan a designarlo conforme la propuesta del partido como lo tiene que hacer la Cámara de Diputados, se puede interponer una acción de amparo para obligar a que cumpla la orden de la Corte que en este caso es la cumbre del sistema jurídico”, explicó Elisa Carrió señalando tanto a Cristina Kirchner como a Sergio Massa

A su vez, la dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que “es obvio que hay un objetivo de impunidad, pero el objetivo de impunidad no puede arrasar el estado de Derecho”.

Carrió, por Cristina Kirchner: "Ella se está poniendo en una situación muy difícil"

Y añadió: “Cristina Kirchner aprobó esta norma en el Senado, sabe cómo es la integración del orden jurídico argentino. Hay que obrar y actuar con el manejo que da la ley. Ella se está poniendo en una situación muy difícil, ya la hemos denunciado por atentado al orden institucional”.

Por otra parte, la exdiputada dijo que la vicepresidenta “hizo un papelón, un escándalo frente a los eurodiputados”, que generó una fuerte reacción de los miembros del parlamento europeo.

“El mundo civilizado está defendiendo la democracia frente al horror de la dictadura que está masacrando Ucrania” y Cristina Kirchner “aparece como una autoritaria, haciendo cómplices a eurodiputados de un golpe de Estado”.

Consejo de Magistratura: Legisladores de JxC reclamarán que Congreso designe consejeros

Diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio brindarán esta tarde una conferencia de prensa para "exigir ante la opinión pública" que las autoridades del Congreso firmen sendas resoluciones para designar en el Consejo de la Magistratura a los representantes de las segundas minorías de cada Cámara.

Concretamente, solicitan que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen las resoluciones para designar a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (PRO), a quienes según ese espacio político les corresponden los lugares.

juntos ppor el cambio.png Legisladores de JxC reclamarán que Congreso designe consejeros

La rueda de prensa será a las 15.15 en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, donde estarán los jefes de los bloques de Diputados y de Senado, además de los legisladores propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura.

En principio la conferencia había sido convocada para las 12, pero luego se decidió pasarla para las 15,15, por lo que se superpondrá con el debate de la Ley de Alquileres en la comisión de Legislación General, prevista para desarrollarse entre las 13 y las 17.