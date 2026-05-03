Brian Sarmiento confesó su amor por Danelik de Gran Hermano: "Cuando me despierto..."

“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, dijo el ex deportista sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.

Y luego agregó sin vueltas con una sonrisa en su rostro a pocos días de su salida de Gran Hermano: “Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”.

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Cómo fue el vínculo de Brian Sarmiento y Danelik en la casa de Gran Hermano

El vínculo entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada fue uno de los más intensos y comentados del reality.

Se caracterizó por una atracción mutua evidente desde las primeras semanas, con besos, roces y noches compartidas en la cama, aunque siempre con límites por parte de ella.

La relación nació rápido: Brian expresaba públicamente su deseo de besarla, lo que generó escenas cercanas entre los dos en la casa y a los besos frente a todos.

Tras su eliminación, el ex futblista confesó en entrevistas que estaba hipnotizado por la personalidad de Danelik, que dormían juntos y que ella le marcó un límite claro: "Por respeto a mi familia, no quiero hacer nada", le advirtió.

A lo que él accedió diciendo "listo, vamos al frente", aclarando que esa relación fue real y no formó parte de ninguna estrategia de juego.