Semana helada e inestable en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo

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Cómo sigue la semana en el AMBA

Sin embargo, la estabilidad comenzaría a perder fuerza el miércoles. Para mitad de semana se prevé aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. La mínima rondará los 17 grados y la máxima será de 21.

El jueves mostraría una mejora parcial en las condiciones, aunque el cielo seguiría mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con registros entre 17 y 20 grados.

El viernes volvería la inestabilidad. El pronóstico anticipa cielo cubierto, un nuevo descenso térmico y chances de precipitaciones hacia el cierre de la jornada. Se esperan valores entre 8 y 14 grados.

De cara al próximo sábado, el panorama seguiría similar, con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias durante las primeras horas del día. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 15 grados.

De esta manera, el AMBA afrontará una semana marcada por el aire frío, algunos repuntes temporarios de temperatura y el retorno de las lluvias en distintos momentos, por lo que convendrá seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico oficial.