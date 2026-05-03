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Semana helada e inestable en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo

El frío seguirá presente en el AMBA durante los próximos días y el tiempo estable durará poco. Según el SMN, la semana arrancará sin lluvias, pero volverán las condiciones inestables con chances de precipitaciones desde mitad de semana.

Semana helada e inestable en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo

Semana helada e inestable en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo

El aire frío volvió a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y marcará el ritmo de los próximos días. Aunque el fin de semana largo se despide con condiciones estables, el alivio sería breve: el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con nubosidad variable, temperaturas frescas y el regreso de las lluvias hacia mitad de semana.

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Para este domingo se espera una jornada fría en las primeras horas, pero sin precipitaciones. La madrugada comenzará con cielo despejado, mientras que por la mañana y la tarde se presentará algo nublado. Hacia la noche se prevé nubosidad parcial. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 18.

El lunes mantendrá una tendencia similar. Se espera cielo parcialmente nublado durante buena parte del día, con mejoras temporarias hacia la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 21 de máxima.

El martes llegará con un leve ascenso térmico y mayor presencia de nubes. Según el organismo oficial, el cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada, con temperaturas entre los 15 y los 24 grados, convirtiéndose en uno de los días más templados de la semana.

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Cómo sigue la semana en el AMBA

Sin embargo, la estabilidad comenzaría a perder fuerza el miércoles. Para mitad de semana se prevé aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. La mínima rondará los 17 grados y la máxima será de 21.

El jueves mostraría una mejora parcial en las condiciones, aunque el cielo seguiría mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con registros entre 17 y 20 grados.

El viernes volvería la inestabilidad. El pronóstico anticipa cielo cubierto, un nuevo descenso térmico y chances de precipitaciones hacia el cierre de la jornada. Se esperan valores entre 8 y 14 grados.

De cara al próximo sábado, el panorama seguiría similar, con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias durante las primeras horas del día. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 15 grados.

De esta manera, el AMBA afrontará una semana marcada por el aire frío, algunos repuntes temporarios de temperatura y el retorno de las lluvias en distintos momentos, por lo que convendrá seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico oficial.

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