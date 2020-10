"Coqueteando con la delincuencia": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al papel del Estado y algunos miembros del Gobierno ante a la toma de tierras y la corrupción al asegurar que se encuentran "coqueteando con la delincuencia".

"Ayer por la tarde estuvo a punto de romperse el límite de la democracia. Delincuentes disfrazados de mapuches agredieron la comitiva de la gobernadora de Río Negro. No escuché, al menos hasta las 6 de la tarde, a nadie del Gobierno nacional emitir algún comentario".

"No conformes con los insultos y con desconocer la autoridad de una gobernadora electa por el pueblo de Río Negro, estos delincuentes encapuchados no tuvieron mejor idea que lanzar piedras contra la comitiva de la mandataria provincial. Una derrota espantosa del Estado a manos de un grupo armado. Hace pocos días, estos supuestos mapuches, incendiaron cabañas, atacaron vecinos y usurparon varias hectáreas. Eso dio lugar a una manifestación de ciudadanos locales, pero el Ministerio de Seguridad nacional presentó una denuncia penal contra los organizadores de esa manifestación. Todo al revés".

"El Estado, a través de este Gobierno, ha decidido entrar en una gran confusión ideológica, cuando la ministra de Seguridad dijo que una usurpación no era un tema de seguridad. Una usurpación de tierras por parte de un grupo de personas encapuchadas que no se consideran argentinas, que actúan con violencia y desconocen la autoridad de un gobernador y la bandera nacional, ¿no es un tema de seguridad nacional?".

"Estas son las consecuencias de un Gobierno que permanentemente coquetea con la delincuencia. Muchas veces, el silencio es complicidad y tiene que ver con gente y sectores del Estado que se sienten cómodos con la postura ideológica de que la propiedad privada y el Código Penal es relativo. Que la expropiación, en definitiva, no es una locura, sino una herramienta de redistribución del ingreso. Entonces, el gran problema que tenemos es conceptual, filosófico e ideológico. Estamos ante un Gobierno que se convenció de que no imponer el orden es progresista y algunos están convencidos de que robar no está tan mal".

"Hay un concepto que está todo el tiempo bollando en la cabeza de algunos integrantes de este Gobierno o de esta coalición oficialista. La idea de que cierto delito contra los poderosos, capitalistas, ricos, propietarios y hegemónicos está permitido. Hay una violencia permitida: el pobre contra el rico. Hay una violencia de clase justificada. En muchos casos, hay una recuperación de este discurso que atrasa 50 años porque nos lleva directamente a los años 70".

"¿En qué momento ese discurso se siente comprendido y cómodo para accionar? Cuando, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción decide dejar de ser querellante en todas las causas contra ex funcionarios. Maravillosa idea de su titular, Félix Crous. El motivo, falta de personal. En términos prácticos, este es el comienzo del fin de los organismos de control de la corrupción y vía libre para la impunidad".