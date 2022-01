La medida está apuntada a trabajadores de la educación, personas mayores de 50 años, que hayan cumplido 4 meses desde que completaron el esquema primario.

A su vez, Kicillof adelantó que relanzarán desde febrero la vacunación contra el coronavirus y de otras vacunas del calendario nacional en las escuelas bonaerenses.

Jornadas itinerantes de vacunación para estudiantes y sus familias

Según comunicaron desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevarán adelante a partir de febrero jornadas itinerantes de vacunación para estudiantes y sus familias. La política incluirá a 2.600 establecimientos educativos en toda la provincia, con el objetivo de llegar a 750 mil niños y adolescentes.

Vacunación niños.jpg Axel Kicillof anunció vacunación libre de la tercera dosis para el personal docente de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)

¿Cómo cursa el coronavirus Axel Kicillof?

El gobernador Axel Kicillof se refirió a cómo cursa la enfermedad, luego de comunicar este fin de semana su positivo de coronavirus. "No saben cómo me gustaría estar ahí con ustedes en Santa Teresita, no lo puedo hacer no solo porque estoy aislado sino que estoy cursando la enfermedad, el COVID-19, de una manera realmente muy leve".

"Tuve algún dolor de cuerpo el primer día, pero todo casi imperceptible, y esto es absolutamente un mérito y un resultado de la vacunación. Hay que vacunarse, cuidarse. El desacople del nivel de contagios con aquellos que cursan la afección de manera grave y los que terminan falleciendo por COVID-19 es extraordinario", remarcó el funcionario.