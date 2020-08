LaJunglaDelPoder: Importante encuesta sobre corrupción, la organización de las elecciones y la vuelta a las clases en Caba

Las urnas de las elecciones

Una encuesta fue hecha por la firma Miller & Chevalier, junto a 14 estudios de abogados de todo el continente releva la mirada de empresarios y ejecutivos de la región (incluyendo Estados Unidos) sobre la corrupción en los distintos países de América. Se hizo en febrero, pero los resultados se conocieron hace unos días.

¿Cuáles son las instituciones más corruptas en la Argentina (para los encuestados)?

Municipios

Policía

Justicia

Partidos políticos

Estos tres últimos superan el 80% de percepción de corrupción. Todas las instituciones tienen sospecha de corrupción superior al 60%

El país tiene hoy grados de percepción de corrupción promedio muy superiores a los del resto de la región y a la par de países centroamericanos como Honduras o Nicaragua.

El 85% de los ejecutivos cree que las normas anticorrupción no son efectivas en el país.

La mitad menciona a la corrupción argentina como un “obstáculo significativo” para los negocios.

El 39% consideró posible que alguien implicado en hechos de corrupción pueda ser procesado judicialmente. Ese número era del 53% en la era Macri.

La Argentina, junto con Nicaragua, es el país en el que más se desconfía de la Justicia, con el 87% de desconfianza.

Más info acá

¿Cómo se va a votar en 2021?

Las elecciones no serán lo que eran

Parece muy lejano, pero es un escenario probable que no se pueda armar un gran acto electoral como se hace cada dos años. Por eso ya muchos están pensando en cómo organizar los comicios

La semana pasada hubo un encuentro clave de la Dirección Nacional Electoral. Este jueves se van a juntar autoridades de la Cámara Nacional Electoral con jueces federales de todo el país para tratar de presentar un proyecto común.

El presidente de esa Cámara, Alberto Dalla Vía habló la semana pasada en una charla reservada sobre las elecciones en pandemia y las posibles dificultades para la Argentina. Algunos conceptos a destacar y debatir:

¿Habrá que extender horario de votación? ¿Habrá que separar más las mesas?

En la Argentina, la boleta es el elemento básico de la votación lo cual requiere mucha manipulación y es posible vía de contagio. ¿Se pueden hacer packs sellados? ¿Evitaría eso la manipulación?

¿Es posible evitar las elecciones separadas (provinciales y nacionales) para que la gente no tenga que ir dos veces a votar?

"Les tenemos que pedir a las autoridades de mesa que concurran con el riesgo que eso implica. Y nos preocupa la concurrencia a votar", advirtió.

¿Se puede poner un horario especial para personas mayores?

¿Es posible pensar que la gente tenga que pedir turno para votar?

"En mayo les mandamos carta para pensar este tema. Hay temas que requieren reformas en el Código Electoral", dijo Dalla Vía. E insistió: “Nosotros somos partidarios de la boleta única. Lo venimos diciendo por sentencias, acordadas”.

🤔Duda. ¿Quién va a pagar todo el gasto extra que esta logística suponga?

¿Cuándo vuelven las clases?

El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán️ , salió a decir que las clases no vuelven este año en provincia.

En Ciudad la decisión política está tomada: apenas empiece a bajar la curva de contagios (si es que eso pasa algún día) la idea es volver con las clases.

Arrancan con los que están terminando el ciclo (sala de 5, séptimo grado y quinto año)

Siguen con los niveles inferiores de primaria (primero, ¿segundo?)

Después, maternales.

Están esperando el ok de los ministerios de Salud porteño y nacional para arrancar. “Más el nuestro que Nación”, dicen las fuentes. “Pero no vamos a forzar ni apurar ninguna decisión”, aclaran.

El gran problema. La educación mueve el 30% del transporte urbano.

Lo nuevo : sin ir al choque con Alberto, Larreta va a tratar de apurar todas las aperturas. Lo explica acá Nacho Prado en esta nota.

LEÉ TAMBIÉN: Larreta empieza a diferenciarse de la Nación pero sin enfrentarse abiertamente

El riesgo es que si se estira mucho la decisión de volver, las instituciones privadas sigan cerrando y el año que viene no haya matricula.

El fenómeno del cierre se ve más que nada en maternales.

Según un estudio de la ONU, el 44% de los que van a escuelas públicas no tienen acceso a dispositivos digitales para hacer tareas.

Lo triste. Este testimonio de una nena de La Matanza (me pidieron que guarde el off, el audio es demoledor, pero lo transcribo acá). “No, nosotros no tenemos clase. Ni tampoco nos mandan tarea. Igual no tenemos señal en el celular. Las primeras veces hacíamos tarea pero después no pudimos hacer más porque se nos fue la señal y no nos mandaban tarea porque había problemas con los papeles y todo eso…”

El libro recomendado

Oscar Oszlak - El Estados en la Era Exponencial

Lejos de lo periodístico está interesante este libro del politólogo Oscar Oslak, sinónimo de estudios de la administración pública en la Argentina.

Habla de los desafíos y dificultades que tiene el Estado de adaptarse a los cambios tecnológicos y de “lo que deberían hacer los estados en países menos desarrollados para enfrentar los desafíos de una era exponencial que avanza a un ritmo vertiginoso, que tras las promesas de un futuro mundo feliz, oculta graves amenazas para el bienestar de la sociedad humana”.

“Sólo el Estado podrá evitar que su capacidad de intervención social se vea superada por la velocidad del cambio tecnológico”, dice Oslak. Sirve para pensar un poco en el rol del Estado en los tiempos que corren.

📩 Si lo querés, me lo pedís por mail suscribiéndote a mi newsletter www.a24.com/jungla

¿Te gustó esta columna? Suscribite a La Jungla del Poder haciendo click abajo de la foto. Te llega a tu mail dos veces por semana.

Suscribite clickeando acá