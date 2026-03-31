Nancy Dupláa reveló el verdadero motivo de su distanciamiento con Adrián Suar: "Dije algo que..."

“¿Y nunca más hablaron?” indagó el conductor, a lo que Dupláa aseguró que nada fue tan grave como pareció ni escaló a raíz de lo que ella dijo en la ceremonia. “Sí, re… ¡Adrián es re bueno! Después te ve y te dice ´¿por qué dijiste esa boludez?´ Hay un cariño mutuo, me dio hermosos personajes en hermosas historias”, aseguró.

Embed

Cómo fue el vínculo profesional entre Nancy Dupláa y Adrián Suar

Durante más de una década, Nancy Dupláa y Adrián Suar construyeron una sociedad artística muy fuerte dentro de Polka Producciones y la pantalla de El Trece. En ese período, la actriz se posicionó como una de las figuras más convocantes de la productora, encabezando ficciones que marcaron época en la televisión argentina.

Su recorrido juntos incluye títulos emblemáticos como Montaña rusa (1994), un fenómeno juvenil que la catapultó a la popularidad; Padre Coraje (2004), una producción que combinó rating y reconocimiento crítico; y Socias (2009), una tira muy recordada en la que formó parte de un elenco protagónico sólido, entre otras.

Ese camino compartido no solo consolidó su carrera, sino que también la convirtió en una actriz clave dentro del universo creativo de Suar. Por eso, cuando dejó de formar parte de los proyectos de la productora, el cambio no pasó desapercibido y abrió interrogantes sobre los motivos detrás de ese distanciamiento, que con el tiempo terminarían saliendo a la luz.