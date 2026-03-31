Nancy Dupláa reveló el verdadero motivo de su distanciamiento con Adrián Suar: "Dije algo que..."
Nancy Dupláa se animó a contar por qué dejó de trabajar con Adrián Suar, luego de haber sido durante años una de las caras más representativas del canal.
31 mar 2026, 17:17
Nancy Dupláa reveló el verdadero motivo de su distanciamiento con Adrián Suar: "Dije algo que..."
Durante mucho tiempo, Nancy Dupláa fue una de las figuras centrales de Polka Producciones, la reconocida productora encabezada por Adrián Suar en El Trece. Sin embargo, de manera inesperada, dejó de formar parte de sus proyectos, lo que dio lugar a múltiples versiones y rumores sobre los motivos detrás de ese distanciamiento.
Invitada al programa de stream Blender at Night, el ciclo que conduce José María Listorti, la actriz contó al fin lo que le pasó con Adrián. “¿Qué pasó con Suar? Porque vos eras como Cecilia Roth para Almodóvar, y de pronto no trabajaste más… ¿Hubo una pelea?”, preguntó.
“Sí, hubo una falta de entendimiento de mi parte. Yo que me la doy que tengo calle, y qué sé yo, no tuve ni calle ni tacto en determinado momento”, reconoció. “La tele se había empezado a convertir en otra cosa, diferente a la que yo había tenido experiencia”, recordó.
Y detalló: “Yo sentía que el programa en sí no tenía tanta importancia, era más vender publicidades en los cortes, eso no me hizo entender”. Y admitió cuál fue el punto de quiebre: “Dije en una entrega de premios algo que no tenía que decir… Justo ahí, por Socias (2009). Fue un acto compulsivo ”.
“¿Y nunca más hablaron?” indagó el conductor, a lo que Dupláa aseguró que nada fue tan grave como pareció ni escaló a raíz de lo que ella dijo en la ceremonia. “Sí, re… ¡Adrián es re bueno! Después te ve y te dice ´¿por qué dijiste esa boludez?´Hay un cariño mutuo, me dio hermosos personajes en hermosas historias”, aseguró.
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Cómo fue el vínculo profesional entre Nancy Dupláa y Adrián Suar
Durante más de una década, Nancy Dupláa y Adrián Suar construyeron una sociedad artística muy fuerte dentro de Polka Producciones y la pantalla de El Trece. En ese período, la actriz se posicionó como una de las figuras más convocantes de la productora, encabezando ficciones que marcaron época en la televisión argentina.
Su recorrido juntos incluye títulos emblemáticos como Montaña rusa (1994), un fenómeno juvenil que la catapultó a la popularidad; Padre Coraje (2004), una producción que combinó rating y reconocimiento crítico; y Socias (2009), una tira muy recordada en la que formó parte de un elenco protagónico sólido, entre otras.
Ese camino compartido no solo consolidó su carrera, sino que también la convirtió en una actriz clave dentro del universo creativo de Suar. Por eso, cuando dejó de formar parte de los proyectos de la productora, el cambio no pasó desapercibido y abrió interrogantes sobre los motivos detrás de ese distanciamiento, que con el tiempo terminarían saliendo a la luz.