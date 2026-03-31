La Justicia citó a declarar a la escribana de Adorni en la compra de su departamento de Caballito
Es Adriana Mónica Nechevenko, que firmó la escritura del departamento de la calle Miró por 230.000 dólares, con un préstamo no bancario por parte de dos jubiladas. El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito.
La causa contra Adorni suma una testigo clave: citan a la escribana por la compra del departamento en Caballito
La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la citación de la escribana que intervino en la compraventa de su departamento en Caballito y en la compra de la casa del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de la mujer del jefe de Gabinete. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa.
La profesional, Adriana Mónica Nechevenko, deberá presentarse el próximo 8 de abril para declarar como testigo. Se trata de la primera citación en el expediente, que busca esclarecer la operación por la cual el funcionario adquirió una propiedad valuada en US$230.000.
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El foco en la operación y el crédito de las jubiladas
La decisión de convocar a la escribana se produjo luego de que trascendieran detalles sobre el financiamiento de la compra. Parte del dinero provino de un crédito otorgado por las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que afirmaron públicamente no conocer a Adorni.
Según consta en los registros oficiales, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo no solo eran titulares del departamento, sino también acreedoras de un préstamo hipotecario por USD 200.000, equivalente a casi el 90% del valor total de la operación.
La estructura financiera quedó documentada en la escritura y en el informe del Registro de la Propiedad Inmueble, lo que motivó el interés de la fiscalía en reconstruir en detalle cómo se concretó la transacción.
Otras propiedades bajo la lupa
Además del departamento en Caballito, la investigación también abarca otra propiedad adquirida en noviembre de 2025 en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la última declaración jurada del funcionario, en la que no habría informado la venta de un inmueble previo en Parque Chacabuco.
Medidas de prueba y otra investigación en paralelo
En el marco del expediente, que tramita ante el juez Ariel Lijo, la fiscalía ya solicitó múltiples medidas de prueba. Entre ellas, pedidos de información a registros de la propiedad, organismos automotores y entidades bancarias, con el objetivo de reconstruir el patrimonio de Adorni y su entorno.
A su vez, otra investigación avanza en paralelo y también involucra al funcionario: se analizan presuntos vuelos privados a Punta del Este que habrían sido financiados por el empresario Marcelo Grandío, vinculado a una productora que contrataba la TV Pública, área bajo la órbita del jefe de Gabinete.