La Justicia citó a declarar a la escribana de Adorni en la compra de su departamento de Caballito

La estructura financiera quedó documentada en la escritura y en el informe del Registro de la Propiedad Inmueble, lo que motivó el interés de la fiscalía en reconstruir en detalle cómo se concretó la transacción.

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Otras propiedades bajo la lupa

Además del departamento en Caballito, la investigación también abarca otra propiedad adquirida en noviembre de 2025 en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la última declaración jurada del funcionario, en la que no habría informado la venta de un inmueble previo en Parque Chacabuco.

Medidas de prueba y otra investigación en paralelo

En el marco del expediente, que tramita ante el juez Ariel Lijo, la fiscalía ya solicitó múltiples medidas de prueba. Entre ellas, pedidos de información a registros de la propiedad, organismos automotores y entidades bancarias, con el objetivo de reconstruir el patrimonio de Adorni y su entorno.

A su vez, otra investigación avanza en paralelo y también involucra al funcionario: se analizan presuntos vuelos privados a Punta del Este que habrían sido financiados por el empresario Marcelo Grandío, vinculado a una productora que contrataba la TV Pública, área bajo la órbita del jefe de Gabinete.