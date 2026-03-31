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BAJÓ A 28,2%

La primera plana del Gobierno celebró la baja de la pobreza: "Dato, no relato"

Javier Milei y sus ministros destacaron el dato difundido por el INDEC para el segundo semestre de 2025. Afirmaron que se trata del nivel más bajo en siete años y remarcaron la caída frente al pico registrado a comienzos de 2024.

La primera plana del Gobierno celebró la baja de la pobreza: Dato, no relato
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Una normativa del Gobierno para atenuar el impacto del petróleo en el precio de las naftas. (Foto: A24.com)

"La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA", publicó el mandatario luego de que el Instituto Nacional de de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el índice con los datos de la pobreza e indigencia del último semestre de 2025.

"La pobreza es la más baja en más de 7 años", indicó el ministro de Economía, Luis Caputo que recuperó las cifras del relevamiento. "En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p", analizó.

2do semestre

"En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente", comparó el nivel actual con el punto más alto durante la gestión de Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indicó que la "pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025" y manifestó que "es el registro más bajo de los últimos 7 años".

2do semestre indec

"La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión", planteó Caputo y reconoció el trabajo del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La titular de Capital Humano también festejó que "la pobreza continúa descendiendo" al remarcar las bajas en la comparación anual.

Mientras que el diputado Luis Petri destacó que "estamos destruyendo la pobreza" y afirmó que cuando asumió el gobierno de Milei la pobreza estaba en "57% y logramos bajarla al 28,2% en dos años". "Nos dejaron un país devastado y, bajo el liderazgo de Javier Milei, ya sacamos a más de 15 millones de argentinos de la pobreza. Argentina está volviendo a ser grande".

El comunicado de Capital Humano

La cartera conducida por Pettovello, encargada de llevar adelante las políticas sociales, fue la primera en pronunciarse a través de un comunicado.

"El Ministerio de Capital Humano informa que la pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el segundo semestre de 2025 en 28,2%, de acuerdo a la medición publicada este martes por el INDEC, una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024", reivindicó.

Además, planteó que "la incidencia de la pobreza marcó también una caída de 3,4 puntos respecto del cálculo anterior, que fue de 31,6% para el primer semestre de 2025" y señaló que es la "medición es la más baja de los últimos 7 años, desde el primer semestre de 2018, cuando registró 27,3%".

"Además, se ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer semestre de 2024, alcanzando al 52,9%, lo que representa un fuerte descenso", completó.

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