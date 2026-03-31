El nuevo aniversario por Malvinas volvería a mostrar a Milei y Villarruel en actos separados
Mientras el Presidente encabezará la celebración en la plaza San Martín, la vice fue invitada a participar del tradicional evento que anualmente se organiza en Ushuaia. Expectativa por el discurso oficial.
Javier Milei y Victoria Villarruel searados en el 44 aniversaario de la guerra de Malvinas. Foto: Archivo..
Javier Milei encabezará este jueves a las 10 el acto central del Gobierno para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la plaza San Martín de Retiro. El evento, no obstante, puede dejar nuevamente al descubierto la ruptura política entre el mandatario y su vice, Victoria Villarruel, quien podría estar presente en una conmemoración paralela a la del Presidente. Así, a 44 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur, ambos volverían a mostrarse por separado para esta fecha por segundo año consecutivo.
Del mismo modo que en 2025, el Presidente asistirá a la plaza San Martín, donde se encuentra el monumento a los Veteranos de Malvinas, acompañado por su hermana Karina Milei y todo el gabinete nacional. El acto servirá también para mostrarse nuevamente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por los gastos de viajes en avión privado y la investigación judicial por la acusación de enriquecimiento ilícito y la compra de propiedades no declaradas.
En relación con el discurso, se esperan anuncios sobre un reclamo por la soberanía argentina sobre las islas y un llamado al diálogo con Gran Bretaña para negociar.
Milei tiene un viaje pendiente a Gran Bretaña que tenía previsto hacer entre marzo y abril. No obstante, se vio demorado hasta próximo aviso por el conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en el Golfo Pérsico.
El Presidente había anunciado el pasado 29 de diciembre que planeaba realizar una visita oficial al Reino Unido en los próximos meses y reveló que su gobierno está encarando negociaciones con Londres para levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para la compra de armas, una limitación vigente en el marco del conflicto por las Islas Malvinas. Las definiciones surgieron de una entrevista que el mandatario brindó al diario británico The Telegraph.
En ese marco, Milei sostuvo que el archipiélago debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”, una definición que marca la postura que viene expresando desde el inicio de su mandato con énfasis en la opinión de los "isleños".
Por otra parte, Milei cuestionó como ámbito de negociaciones a la ONU y prefirió recostarse en la OEA, organismo regional ideológicamente más cercano a la alianza de derecha regional que impulsa la administración norteamericana de Donald Trump.
En el marco de la 54° Asamblea General, la OEA extendió un apoyo unánime y por aclamación alreclamo argentino por Malvinas e instó al Reino Unido a retomar las negociaciones en la disputa por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur.
Los actos de Villarruel por el 2 de abril
Cerca de Villarruel aclararon a A24.com que la vicepresidenta "no tiene agenda confirmada" para este jueves 2 de abril, que coincide con el feriado por Semana Santa. De todos modos, sí se sabe que fue invitada -como ocurrió el año pasado- al tradicional acto que realizan los veteranos de la guerra de Malvinas en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, previo al acto central en Ushuaia.
Las dudas sobre su presencia parten de un solo lugar: Axel Kicillof, declarado principal opositor de Milei desde el peronismo, y aliado de Tierra del Fuego, habría confirmado su asistencia al acto también como invitado especial.
La vicepresidenta puso en duda su viaje a Tierra del Fuego, pero organizó su propia semana de Malvinas en el Senado. El 2 de abril es un día especial para Villarruel, ya que su padre, Eduardo Villarruel, es un ex combatiente.
La vicepresidente encabezó un acto el viernes y otro acto central el lunes con entrega de diplomas a ex soldados. Además, desde el Senado, organizó una muestra naval de réplicas en escala en el atrio de la Cámara Alta. Este jueves 2 de abril a las 15hs, en tanto, organizado por la Dirección Gesta de Malvinas de ese cuerpo, se proyectarán documentales en el cine Gaumont de la calle Rivadavia.