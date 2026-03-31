Darío Lopilato está internado y será sometido a una cirugía: qué le pasó

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Qué dijo Luisana Lopilato sobre la estricta educación de sus hijos y por qué sorprendió lo que contó

En su paso por Otro Día Perdido (El Trece), el ciclo que conduce Mario Pergolini, Luisana Lopilato fue la primera invitada de la nueva temporada y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas. En un tono relajado, la actriz recorrió su presente laboral, su vida familiar y su relación con Michael Bublé, con quien forma una de las parejas más consolidadas del espectáculo.

Durante la charla, también se detuvo en su rol como madre de Noah, Elías, Vida y Cielo, y dejó en claro el nivel de compromiso que tiene con la crianza. Fue ahí donde sorprendió al contar una particular decisión que tomó en relación a las vacaciones de sus hijos.

“En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una”, reveló entre risas, consciente de que su postura puede resultar exigente para muchos.

Lejos de tratarse de una medida aislada, la actriz explicó cómo organiza esos días para mantener activos a los chicos desde lo educativo. “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, contó.

Según detalló, se trata de una docente que acompaña a sus hijos en distintas materias. “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”, explicó.

Además, Lopilato hizo foco en una materia en particular, dejando ver una preocupación personal que trasladó a la crianza: “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, confesó con total sinceridad.

Sobre el final, la actriz dejó una reflexión que resume su mirada sobre la educación y el crecimiento de sus hijos: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.



