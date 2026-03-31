Darío Lopilato está internado y será sometido a una cirugía: qué le pasó

Según información exclusiva a la que tuvo acceso Primicias Ya, Darío Lopilato se encuentra internado en la Clínica Zabala luego de haber sufrido una quebradura en el peroné.
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Darío Lopilato fue internado tras un inesperado episodio de salud y será sometido a una cirugía. Enterate todos los detalles sobre su salud en esta nota.
Según información exclusiva a la que tuvo acceso Primicias Ya, Darío Lopilato se encuentra internado en la Clínica Zabala luego de haber sufrido una quebradura en el peroné.
El actor y conductor del programa Viralizados (América TV) se lesionó mientras jugaba al fútbol, una actividad que practica habitualmente. Tras el golpe, fue trasladado para su evaluación médica y los profesionales determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.
La operación está prevista para la tarde de este martes y, si bien se trata de una cirugía programada, genera atención en su entorno debido a la recuperación que demandará.
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los tiempos de rehabilitación, aunque se espera que Lopilato deba mantener reposo durante varias semanas antes de retomar sus actividades laborales.
En su paso por Otro Día Perdido (El Trece), el ciclo que conduce Mario Pergolini, Luisana Lopilato fue la primera invitada de la nueva temporada y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas. En un tono relajado, la actriz recorrió su presente laboral, su vida familiar y su relación con Michael Bublé, con quien forma una de las parejas más consolidadas del espectáculo.
Durante la charla, también se detuvo en su rol como madre de Noah, Elías, Vida y Cielo, y dejó en claro el nivel de compromiso que tiene con la crianza. Fue ahí donde sorprendió al contar una particular decisión que tomó en relación a las vacaciones de sus hijos.
“En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una”, reveló entre risas, consciente de que su postura puede resultar exigente para muchos.
Lejos de tratarse de una medida aislada, la actriz explicó cómo organiza esos días para mantener activos a los chicos desde lo educativo. “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para repasar lo que necesitan repasar’”, contó.
Según detalló, se trata de una docente que acompaña a sus hijos en distintas materias. “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”, explicó.
Además, Lopilato hizo foco en una materia en particular, dejando ver una preocupación personal que trasladó a la crianza: “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”, confesó con total sinceridad.
Sobre el final, la actriz dejó una reflexión que resume su mirada sobre la educación y el crecimiento de sus hijos: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.