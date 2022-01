De ese modo hizo referencia al apagón masivo e histórico para la Argentina del 16 de junio de 2019, cuando casi todas las provincias del país -salvo Tierra del Fuego- se quedaron sin electricidad por aproximadamente 14 horas en un domingo que coincidía con el Día del Padre y en el que, además, se celebraban elecciones en Santa Fe, San Luis y Formosa, como también en tierras fueguinas.

De acuerdo a un relevamiento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la concesionaria Transener fue la principal responsable de ese apagón, producto de una falla masiva en el sistema de interconexión, lo que provocó interrupciones en el transporte público y obligó a que la empresa estatal AySA pidiera a los usuarios que se limitaran en el uso del agua potable porque el corte generó problemas en el abastecimiento.

Cortes de luz: el irónico tuit de Macri

macri.jpg Macri: "La gente votó en contra del gobierno que miente y que los empobreció" (Foto: NA).

Este martes, tras cortes de energía que afectaron en particular al Área Metropolitana de Buenos Aires, Macri y otros dirigentes de la oposición -como la diputada María Eugenia Vidal- atribuyeron al Gobierno la interrupción del suministro de electricidad por sus políticas. Según la ex gobernadora bonaerense planteó que el evento resultó por "no fomentar la inversión" y "barrer los problemas debajo de la alfombra".

"Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo", afirmó Vidal a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Macri, en tanto, compartió desde la misma red social un cuadro de color negro sin ninguna inscripción, para simbolizar el corte de electricidad, y lo acompañó con un pedido para que los usuarios retuitearan esa imagen en protesta por la falta de luz y contra la gestión del Frente de Todos.

Los mensajes de Macri y Vidal en las redes tuvieron respuesta entre los dirigentes del FpV, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien le reprochó a la diputada haber sido "gobernadora con Macri" y, como tal, "responsable" de autorizar "tarifazos de más del 1.000%", lo que generó "ganancias extraordinarias a las empresas sin reinversión para mejorar el servicio y llevó a que las familias y comercios se endeuden".