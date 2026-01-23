Detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón tras la viralización del video. 

Desde el inicio de la causa, los investigadores sospecharon de la participación de al menos un adulto en el crimen, no como ejecutor directo, sino como colaborador en la planificación o encubrimiento. Una de las hipótesis más firmes apunta a la madre de Milagros A. como presunta autora intelectual, aunque restan peritar varios dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos para confirmar ese rol.

La Justicia analiza nuevas pruebas

Milagros A. fue captada por una cámara de seguridad caminando junto a Jeremías el 18 de diciembre, el mismo día en que el adolescente fue visto por última vez antes de su desaparición. Cuando los investigadores lograron identificarla, no pudieron ubicarla de inmediato.

El 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías, la menor fue encontrada en buen estado de salud en la Casa de Juan Diego, un hogar de asistencia ubicado en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe. En ese momento estaba acompañada por su madre, quien ahora también quedó formalmente involucrada en la causa.

se-filtro-el-video-del-crimen-de-jeremias-monzon-foto-captura-de-video-redes-sociales-KIMIRS3VKBGMHMH3HTDF4IVJTY (1)

La investigación continúa mientras la Justicia analiza nuevas pruebas y define la situación procesal de los adultos y menores vinculados al crimen que conmocionó a Rosario.