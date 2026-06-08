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Agostina Vega: la decisión clave sobre Claudio Barrelier que puede acelerar la investigación

La investigación por el femicidio de la adolescente entra en una etapa decisiva. Mientras la Justicia continúa incorporando pruebas y pericias clave, el fiscal Raúl Garzón analiza nuevas medidas para avanzar sobre el principal acusado.

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Agostina Vega: la decisión clave sobre Claudio Barrelier que puede acelerar la investigación. (Foto: archivo)

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Según confirmó el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el imputado presenta actualmente un "buen estado de salud", por lo que quedó nuevamente a disposición del fiscal Raúl Garzón, quien analiza convocarlo a una nueva declaración indagatoria mientras avanza la reconstrucción de las últimas horas de vida de la adolescente.

Del hospital penitenciario al avance de la causa

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba

Barrelier había sido internado pocos días después de su detención luego de que los equipos médicos y psicológicos detectaran ideas y pensamientos suicidas durante los controles de rutina realizados a los internos considerados de alto perfil.

Ante ese escenario, el Servicio Penitenciario activó el protocolo de prevención correspondiente y dispuso su traslado al Hospital Modular del Complejo Carcelario N°1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer, donde permaneció bajo custodia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR).

Durante su internación recibió medicación, asistencia psicológica y seguimiento psiquiátrico diario. Incluso, el organismo penitenciario debió salir públicamente a desmentir versiones que indicaban que el acusado había intentado quitarse la vida dentro del penal.

Ahora, tras los últimos informes médicos, las autoridades determinaron que ya no requiere internación y puede continuar alojado en el establecimiento penitenciario bajo las condiciones habituales de detención.

Una nueva indagatoria a Claudio Barrelier en el horizonte

Con el alta médica confirmada, la fiscalía recupera la posibilidad de avanzar con nuevas medidas procesales. Entre ellas aparece la chance de que Garzón cite nuevamente a Barrelier para ampliar su declaración y confrontarlo con los resultados de las últimas pericias incorporadas al expediente.

Además, la Justicia intenta determinar si el acusado actuó completamente solo o si existieron colaboradores posteriores que ayudaron a ocultar evidencias.

Agostina Vega, el crimen que conmocionó a Córdoba y al país

Agostina Vega y casa allanada

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo después de ingresar a la vivienda de Barrelier en barrio Cofico. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la adolescente llegó al lugar, pero nunca captaron su salida.

Una semana después, sus restos fueron encontrados enterrados en un descampado de Ampliación Ferreyra, a varios kilómetros de la casa del acusado. El hallazgo se produjo gracias al trabajo de perros entrenados que participaron en los rastrillajes ordenados por la fiscalía.

La principal hipótesis sostiene que la adolescente fue asesinada durante las primeras horas posteriores a su desaparición y que luego se puso en marcha un complejo intento de ocultamiento que continúa bajo investigación.

La situación judicial de Barrelier

Actualmente, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por delitos gravísimos vinculados al femicidio de la adolescente. Mientras tanto, la causa también mantiene bajo la lupa a otras personas del entorno del acusado.

Entre ellas se encuentra Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento agravado, cuya participación continúa siendo investigada por la fiscalía.

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