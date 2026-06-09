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"Está en shock": las revelaciones de la abogada de la ex de Barrelier, detenida por el caso Agostina Vega

La detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que aparece en el centro de la investigación por el femicidio de la adolescente, abrió un nuevo capítulo en la causa. Tras el operativo, su defensora cuestionó la acusación.

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Está en shock: las revelaciones de la abogada de la ex de Barrelier

"Está en shock": las revelaciones de la abogada de la ex de Barrelier, detenida por el caso Agostina Vega. (Foto: A24.com)
Leé también Caso Agostina Vega: la sospechosa entrega que pone a los hermanos que lavaron el Ford Ka en la lupa de la Justicia
El Ford Ka, una pieza central de la investigación. (Foto: A24).

Horas después del operativo, Marina Romano, abogada defensora de Andreani, habló con A24 y aseguró que su clienta se encuentra "colapsada" y en estado de shock. Además, cuestionó el accionar de los investigadores y afirmó que la mujer nunca imaginó que terminaría detenida.

Dije la verdad y terminé presa”, fue la frase que, según la letrada, le transmitió Andreani tras ser trasladada a la Jefatura de Policía.

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Una detención que tomó por sorpresa a la defensa de Soledad Andreani

La detención de Andreani se produjo en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón, quien la imputó por el delito de encubrimiento agravado. La mujer había declarado en reiteradas oportunidades como testigo y, hasta el momento, no había sido señalada públicamente como sospechosa. Por eso, la noticia generó sorpresa incluso dentro de su entorno legal.

“Tomé conocimiento de la detención igual que ustedes. No teníamos ninguna información previa”, sostuvo Romano al llegar a la sede policial.

Según explicó, durante los últimos días mantuvo contacto permanente con su clienta y aseguró que incluso habló con ella apenas minutos antes del procedimiento.

La polémica denuncia de la defensa: "Le aconsejaron que se fuera"

Agostina Vega cámara de seguridad

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones de Romano estuvo vinculado a una situación que, según dijo, ocurrió horas antes de la detención.

La abogada aseguró que personal vinculado a la investigación se presentó en la vivienda de Andreani para ofrecerle contención psicológica y, según su relato, le sugirieron que se alejara de Córdoba durante algunos días.

“Ayer algunas personas de la sección de Homicidios le aconsejaron que se fuera por unos días. Mi consejo profesional fue que de ninguna manera aceptara algo así porque podía derivar en una situación peor”, afirmó.

La letrada adelantó que pedirá explicaciones judiciales sobre ese episodio y remarcó que considera necesario esclarecer por qué se produjo ese contacto previo.

El Ford Ka bajo la lupa

Claudio Barrelier 2

La situación judicial de Andreani está directamente relacionada con el vehículo que aparece en el centro de la investigación. Para la fiscalía, el Ford Ka de su propiedad habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio, para trasladar los restos de Agostina después del crimen.

El automóvil fue secuestrado días atrás y quedó bajo análisis pericial. Los investigadores buscan determinar si existen rastros biológicos, material genético u otras evidencias que permitan reconstruir el recorrido realizado tras el asesinato.

Uno de los elementos que despertó sospechas fue que el vehículo había sido lavado poco después de los hechos, una circunstancia que ahora forma parte de las medidas de prueba incorporadas al expediente.

Qué dijo la abogada sobre Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta

Durante sus declaraciones, Romano evitó profundizar sobre la relación de su defendida con Claudio Barrelier. “Hasta no conocer las pruebas no voy a plantear ninguna hipótesis”, respondió cuando le consultaron si consideraba que Andreani había sido engañada por el principal acusado.

La abogada sí confirmó que su clienta conocía a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido de la causa por presunto encubrimiento agravado.

Según indicó, ambos se habían cruzado en distintas oportunidades en el entorno de la hinchada de Instituto de Córdoba, aunque negó que mantuvieran una relación cercana.

Una causa que sigue creciendo

La detención de Andreani convierte a la mujer en la tercera persona privada de la libertad en el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega.

Hasta ahora permanecen detenidos Claudio Barrelier, acusado de haber cometido el crimen, y Osvaldo Fassetta, señalado por presunto encubrimiento.

Mientras tanto, la fiscalía continúa incorporando pruebas para determinar si existió una red de colaboración posterior al asesinato y si hubo otras personas que ayudaron a ocultar evidencias.

La investigación busca establecer qué ocurrió desde que Agostina ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo y hasta que sus restos fueron hallados una semana después en un descampado de Ampliación Ferreyra, un caso que conmocionó a Córdoba y a todo el país.

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