Jorge Asís en Animales Sueltos, por América.

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, Jorge Asís se refirió a la quita en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el enfrentamiento del Gobierno nacional con Horacio Rodríguez Larreta y la relación entre el Presidente y la Vicepresidenta, entre otros puntos. "Cristina Kirchner y Alberto Fernández están más cómodos sin hablarse", afirmó en Animales Sueltos

"En 2016, Mauricio Macri tenía una visión con excesiva grandeza de su destino histórico y favoreció con un decreto el traspaso de la policía a CABA y puso mucho más dinero del que debía. Tomó dinero de las provincias. Con escasa prolijidad y con una estética de motochorros se produjo la devolución. El gran problema es la sensación de que no te persuado, te someto. Esta es una estética de motochorros porque uno quiere ver cómo le saca al otro. En las provincias saltan de alegría porque en 2016 de mala manera les pellizcaron fondos".

"En la política está la creencia de que se construye a Horacio Rodríguez Larreta como el candidato opositor. Pobre, mantener esa expectativa durante 3 años es excesivo. Esta ofensiva la inicia la Dra. y tiene mucho que ver con la política porque ya estamos en campaña electoral. Larreta no va reaccionar como quisieran, porque no va a entrar en ese juego de acusación. No es el caso de otros, que la legitimidad se la da la ferocidad opositora. Eso es bueno para ser diputado, pero así no podés gestionar".

"Cristina y Alberto están más cómodos sin hablar. La Dra. puede ser la estrategia y la táctica es un rol que tiene que cumplir Alberto. Pero por impericia e inoperancia, creemos que están peor de lo que realmente están. Si resuelven el tema vacuna que fue manejado con impericia e irresponsabilidad, mejora".

"(Acuerdo con el FMI) Si quedás como que ajustás y es obligatorio, no lo tomés como una chicana. Tenes que hacer algo en un momento difícil. Tengo entendido que hubo una reunión del Presidente con el fallecido Jorge Brito y con el ministro de Economía, que fue una reunión muy clave y le tuvieron decir a Alberto que no quedaban reserva. Parece que Guzmán esta ubicado, pero también hay otros condicionantes".

"Lo que no tiene que tener Alberto es la repetición de estos tiros en el pie (por el velorio a Maradona). Les salió muy mal y fue fatal para ellos. Igual salió con anuncios, con otras cuestiones. No creo que sea positivo este conflicto con Rodríguez Larreta. No tenés en el Gobierno quién salga a jugarse. La situación es catastrófica y hay problemas de gestión. Hay un gobierno que fracasa y que confronta con uno que hace muy poco fracasó".

"Mis reparos con el aborto son energéticos. No hay momentos oportunos para sacar la ley, todos son inoportunos. Esta vez puede que te den los números. Hasta los curas, que tienen que oponerse y resistirse, están resignados a que se avance. Porque en la práctica no es ideológico, esto existe".