Cristina Kirchner chicaneó a Milei por la intervención en el dólar y reivindicó la derogación de una ley que afectaba al periodismo

Entonces, se refirió al tema monetario y auguró: "¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones". Además, añadió que "de los pesos… mejor no hablemos…" y apuntó: "Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario".

Luego de sus críticas económicas, chicaneó al Presidente: "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!"

Además, reivindicó que "el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas" y remarcó, en alusión a las medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo a la Justicia para que intervenga en la causa por los audios difundidos sobre las presuntas coimas en la ANDIS: "Imaginen si estuviera vigente hoy".