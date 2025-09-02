En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Javier Milei
Cristina Kirchner chicaneó a Milei por la intervención en el dólar y reivindicó la derogación de una ley que afectaba al periodismo

La exmandataria cuestionó al Gobierno por intervenir en el mercado cambiario para controlar el dólar y acusó al Presidente de contradecir su prédica liberal. También defendió la medida adoptada durante su gestión en favor de la libertad de expresión.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner chicaneó al mandatario Javier Milei por la intervención en el mercado cambiario para controlar al dólar y remarcó que con esa acción tuvo que "quemar los libritos de la escuela Austríaca". Además, en el medio del pedido del Gobierno para que la Justicia intervenga en la circulación de los audios del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), elogió la eliminación bajo su mandato de los delitos de calumnias e injurias contra periodistas.

La exmandataria inició su publicación en la cuenta de la red social X con su ya clásica interpelación al presidente con el "Che Milei", a quien criticó: "Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca".

"¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares", remarcó sobre su advertencia.

cRISTINA FERNANDEZ TUIT

En el inicio del mensaje, también sumó una alusión al escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana", ironizó.

Entonces, se refirió al tema monetario y auguró: "¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones". Además, añadió que "de los pesos… mejor no hablemos…" y apuntó: "Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario".

Luego de sus críticas económicas, chicaneó al Presidente: "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!"

Además, reivindicó que "el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas" y remarcó, en alusión a las medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo a la Justicia para que intervenga en la causa por los audios difundidos sobre las presuntas coimas en la ANDIS: "Imaginen si estuviera vigente hoy".

