La inédita foto de Cristina Kirchner que se conoció a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio

El diputado también recordó el contexto político previo al ataque en Recoleta: “El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes”.

Asimismo, apuntó contra la Corte Suprema y la oposición: “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día”.

Finalmente, Máximo cerró su mensaje con un llamado electoral: “El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.