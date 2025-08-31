La inédita foto de Cristina Kirchner que se conoció a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio

A pocas horas de cumplirse tres años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, publicó este domingo una foto inédita de la expresidenta junto al Indio Solari y su pareja, Viru Solari.
“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió Máximo en su cuenta de Instagram.
Además de la foto, hasta el momento inédito, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.
n el extenso posteo, el legislador destacó la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.
El diputado también recordó el contexto político previo al ataque en Recoleta: “El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes”.
Asimismo, apuntó contra la Corte Suprema y la oposición: “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día”.
Finalmente, Máximo cerró su mensaje con un llamado electoral: “El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.