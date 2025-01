Cristina Kirchner compartió fotos de sus vacaciones en Monte Hermoso y celebró la recuperación de la nieta 139

cfk 139 nieta recorte.jpg

Según reportaron algunos medios locales, Cristina llegó el sábado 18 de enero a la localidad balnearea bonaerense y ya se habría retirado. Además de pasar algunos días con su hija y su nieta, la dirigente peronista aprovechó la ocasión para reunirse con dos de los principales referentes del PJ en el distrito montehermoseño: el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara, y por el intendente Hernán Arranz.

Así se pudo ver en un video, que tiene una duración de 38 segundos, donde Fernádez de Kirchner está vestida con una solera gris, saliendo a saludar en la faz que da a la playa en la casa que estuvo ocupando desde el último sábado en el balneario Sauce Grande.

Instantes después, se observa a Dichiara y Arranz saliendo también al sector del deck, sonrientes, ubicándose junto a ella.

cfk con intendente monte hermoso.webp

El intendente Arranz compartió una publicación junto a la ex presidenta y Dichiara. "Honrados de recibirte en la mejor playa argentina", escribió.

Por su parte, Alejandro Dichiara conversó con la radio La Brújula 24 y aportó detalles sobre la visita de Cristina Fernández de Kirchner por Monte Hermoso: "Ya estaba prevista, lo veníamos hablando desde octubre. A Cristina le interesó mucho porque hacía mucho que no tomaba vacaciones. En el último acto del PJ en Moreno me dijo que iba a venir a Monte Hermoso porque hacía 20 años que no paraba".

"La idea era quedarse unos días más, pero algunos inconvenientes que surgieron en Buenos Aires, sumado a que trascendió que estaba acá y que la gente se estaba acercando, decidió volver. Ayer estuvimos con ella y se fue muy contenta, con grandes probabilidades de volver en un futuro", señaló.

Cómo fue el encuentro de Cristina Kirchner con Arranz y Dichiara

Consultado respecto de lo sucedido el martes cuando mantuvieron un encuentro, Dichiara aseguró: "Lo que me tocó vivir cuando estuve con ella fue impactante. Llegamos a la casa por la parte de adelante y nos dijo de ir a una parte donde hay un deck vidriado que da a la playa para charlar. Era un día frío y ventoso y había no menos de 100 personas mirando y un 139 gigante en la arena de la playa por la aparición del nieto. Cuando vio a la gente les hizo señas para que se acerquen trepando al médano para sacarse una foto. Personas grandes y jóvenes felices que le agradecen lo que le habían dado en su gobierno".

"Es cierto que nunca dejás conforme a todo el mundo, pero se percibió que este tipo de liderazgo es muy especial. Hay gente que la ama y otra que seguramente la odiará, pero las personas que estuvieron ayer querían verla, decenas de personas, en la casa de al lado había un balcón y gente que desde ahí le hacían señas para sacarse fotos. Ella, muy atenta, accedió a todas las requisitorias", destacó.

Sobre la relación entre Cristina y Axel Kicillof

Sobre lo que será el armado de la oposición para las elecciones, sostuvo: "Axel es el hijo político de Cristina, ella lo puso de ministro de Economía y ella luego decidió que fuera él el candidato a gobernador. Cuando el peronismo fue dividido perdimos, por eso difícilmente tropecemos con la misma piedra".

"Obviamente que hay discusiones en la previa de un año electoral donde se definen las listas, rencillas lógicas, pero tenemos todo muy claro que la líder es Cristina Fernández de Kirchner. Axel es un gran gobernador en un momento difícil, es uno de los líderes del peronismo y de los más perjudicados de la gestión nacional. Seguramente ambas partes se van a juntar para definir la estrategia electoral y las candidaturas con el PJ. Soy optimista de que podamos estar juntos", expresó el legislador provincial.